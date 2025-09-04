Vila-real suma seguridad y prevención en fiestas con los Puntos Violeta y Libres de Adicciones

Las concejalías de Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Vila-real vuelven a unir sus fuerzas en las fiestas de la Mare d Déu de Gràcia, con la puesta en marcha de los puntos Violeta, de Igualdad y Libres de Adicciones, este encabezado por la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA) que, de nuevo, compartirán un mismo espacio, con el objetivo de garantizar unas fiestas más seguras, libres y responsables para todo el mundo.

Consulta aquí el programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Así lo han anunciado la vicealcaldesa y edila de Igualdad, Maria Fajardo; y el concejal de Sanidad, Toni Marín, quienes han puesto en valor esta iniciativa del equipo de gobierno que fomenta "la convivencia, la prevención y el respeto".

cartel con los horarios y ubicaciones de los puntos Violeta y Libres de Adicciones. / Mediterráneo

Esta actuación pretende ofrecer información, acompañamiento y apoyo, tanto en la prevención de conductas adictivas como en la lucha contra cualquier forma de violencia machista. “Con el Punto Violeta y Libre de Adicciones compartiendo espacio, queremos garantizar unas fiestas seguras, libres y respetuosas para todas y todos”, indica Fajardo, quien incide en que "las fiestas únicamente son fiestas si hay respeto entre todas las personas y todos disfrutamos”. “La gente ya sabe qué son los Puntos Violeta, la tarea ahora es generar espacios seguros en los espacios de fiesta”, afirma la vicealcaldesa.

Cócteles refrescantes y sin alcohol

Por su parte, el responsable de Sanidad, Toni Marín, ha anunciado también la iniciativa Refresca’t 0%, una barra gratuita en la cual la gente “podrá disfrutar de cócteles refrescantes, saludables y sin alcohol”. Esta iniciativa estará el martes, 9 en la plaza Major y el jueves, 11 en el Recinte de la Marxa, en ambos casos a partir de las 22.00 horas. “Esta barra es una muestra de cómo se puede vivir la fiesta con conocimiento”, defiende Marín. Y apunta que el consumo de alcohol está “muy normalizado” en un perfil poblacional de gente mayor, por lo cual “también hemos querido realizar una acción en la cena de tombet (organizada por la Comissió de Penyes)”. La barra también servirá para educar, de forma lúdica, en la importancia de la hidratación y los efectos del alcohol.

Cartel promocional de la novedosa iniciativa de la barra de cócteles sin alcohol Refresca't 0%. / Mediterráneo

En cuanto a la carpa del Punto Violeta y Libre de Adicciones, será itinerante para acercarse a los espacios y momentos de mayor actividad. Así, funcionará el 5 de septiembre, de 2.00 a 6.00 horas en el Recinte de la Marxa, con motivo de la fiesta Vila-real DJ Festival; el 6 de septiembre, con el mismo horario y ubicación coincidiendo con la discomóvil Macro Festival; el 9 de septiembre, de 22.00 a 2.00 horas en la plaza Major, por la cena de pa i porta para peñas con disfraces y posterior actuación de GenZ y La Freska; el 11 de septiembre, de 20.00 a 00.00 horas en el Recinte de la Marxa, por la cena de tombet de las peñas; y el 13 de septiembre, de 2.00 a 6.00 horas, en el Recinte de la Marxa, con motivo del Macro Closing Fest.