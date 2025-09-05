Archivan el caso abierto por el presunto absentismo laboral de un funcionario de Vila-real

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real ha dictado el sobreseimiento libre de la causa que, tras la denuncia presentada por la actual concejala de Cultura, Dora Saura, se abrió para investigar el presunto absentismo laboral de un funcionario adscrito a su departamento desde hace 12 años, Alfredo Sanz; y de la anterior edila del área, Noelia Samblás.

Un sobreseimiento que, como se apunta en el auto emitido por el magistrado, se deriva en el archivo definitivo de las diligencias que se han llevado a cabo desde que se abriera el caso en sede judicial en enero de este año 2025.

En un primer momento, las dos personas objeto de investigación, Sanz y Samblás, recurrieron la incoación de diligencias, a lo que el Ministerio Fiscal se opuso, al considerar necesarias las pesquisas para evaluar si se había cometido un presunto delito.

Gran revuelo

La denuncia realizada por la actual edila de Cultura, Dora Saura, generó un gran revuelo en Vila-real y, en particular, en el propio Ayuntamiento. Además, el propio alcalde, José Benlloch, a instancias del magistrado que instruía la causa y tras la petición de la Fiscalía, tuvo que presentar un informe elaborado por diferentes departamentos sobre la situación de Sanz y la labor que desempeñaba en la organización de citas culturales.

Ocho meses de proceso El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real da por finalizada, con su sobreseimiento y su archivo definitivo, la causa en la que se han realizado las correspondientes investigaciones para dirimir si hubo o no un delito por el presunto absentismo laboral, ahora descartado por la propia justicia, del empleado municipal Alfredo Sanz. Unas pesquisas que se han prolongado por un periodo ocho meses, en el que han declarado cuatro funcionarios y en el que se ha manejado abundante material.

Según ha podido saber Mediterráneo, en el auto en el que se dicta el sobreseimiento libre de la causa y su archivo definitivo, emitido el pasado 19 de agosto, se señala que, en el supuesto de que se hubiera probado la percepción de salario público por parte de un funcionario que no hubiera realizado la labor que tenía asignada, el responsable sería aquel representante público que le otorgó ese beneficio y no Samblás, predecesora de la concejala Saura, sobre la que se asegura que no hay ningún indicio de que ostentara esas facultades.

Salario y contraprestaciones

Y respecto a Alfredo Sanz, la resolución judicial apunta que no se da el requisito de haber cobrado su salario sin realizar contraprestación alguna, para lo que se fundamenta en la documentación aportada por el consistorio, en la que se acredita la existencia de un decreto de alcaldía de julio del 2014, en el que se le nombra para un puesto específico en el área de Cultura con el objetivo fe componer y arreglar material musical para distintos proyectos, entre ello el de Laquima vere, así como para dirigir o participar en formaciones musicales en distintos eventos; y promover la creación de grupos instrumentales, como es el caso de la Orquestra Simfònica de Vila-real.

De ahí que el auto del juez determine que no se sostiene la teoría de que Sanz hubiera cobrado su salario como funcionario sin desempeñar su actividad.