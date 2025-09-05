Reacciones en Vila-real tras archivarse el caso sobre el presunto absentismo laboral de un funcionario

Tras conocerse el archivo judicial del caso sobre el presunto absentismo laboral de un funcionario de Vila-real, Alfredo Sanz, por el que el Juzgado de Primera Instancia e instrucción n° 2 de Vila-real investigó a Sanz y la antigua concejala de Cultura, Noelia Samblás (PSPV), a raíz de una denuncia presentada por la actua edila de Cultura, Dora Saura (Compromís), como ha publicado Mediterráneo, este viernes han llegado las primeras reacciones.

La primera ha sido la del alcalde, José Benlloch (PSPV), que considera que la resolución "establece de manera clara que los hechos denunciados no constituyen ningún delito y confirma que el funcionario cumplía con las funciones encomendadas en virtud de su nombramiento, mientras que la concejala no ostentaba competencias en la gestión de fondos públicos en el área que ocupaba".

Con esta decisión judicial, "se pone fin a un procedimiento que, lamentablemente, ha afectado no solo la imagen personal y profesional de los implicados, sino también a la institucionalidad del Ayuntamiento de Vila-real".

A través de un comunicado, el alcalde ha querido:

1. "Expresar públicamente el apoyo y la confianza tanto en el funcionario como en la edila, cuya honorabilidad ha quedado plenamente acreditada".

2. "Subrayar la plena confianza y colaboración del Ayuntamiento con la Justicia, aportando en todo momento la documentación e informes que han permitido esclarecer los hechos".

3. "Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la legalidad y el servicio público, principios que guían cada una de nuestras actuaciones".

"En cuanto a las decisiones jurídicas o políticas que se tengan que tomar a consecuencia de estos hechos, las jurídicas serán analizadas por los servicios jurídicos de la Institución y las políticas se valorarán y dialogarán una vez analizada la situación y tomadas las decisiones legítimas que estiman convenientes los órganos políticos del socio de gobierno, gracias al Pacte de la Llum de Tol, Compromís per Vila-real", ha concluido Benlloch.