Vila-real arranca sus fiestas de la Mare de Déu de Gràcia mirando al cielo

"Por el momento, se está comportando lo suficiente". Esta ha sido la frase repetida al mediodía de este viernes y refiriéndose a la meteorología. Y es que, con algún pequeño conato de lluvia débil, que arrancó a las 11.50 horas, ha podido desarrollarse con normalidad la tradicional Crida a la Festa desde el balcón de la Fundació Caixa Rural Vila-real, en la plaza de la Vila, con la que se hace un llamamiento a lla ciudadaníapara que disfruten al máximo de las fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia que ahora se inician y que se prolongarán hasta el domingo, 14 de septiembre.

La delegación de Michalovce, encabezada por su alcalde, ha sido recibida la mañana de este viernes en el ayuntamiento de Vila-real.alovce (4) / Mediterráneo

Como anécdotas del momento, una destacada ausencia y una destacable presencia. Por un lado, y debido a las previsiones meteorologicas que amenazan con lluvia durante toda la jornada, no han podido participar los cuatro gegants de Vila-real (Pasqualet, Marigracieta, Pinella y Jaumet), con el fin de que un posible aguacero deteriorara las figuras. Y, por otro lado, como asistente de excepción al evento inaugural de las celebraciones patronales de septiembre han estado el alcalde Michalovce, Miroslav Dufinec, acompañado de Dušan Plichta, Medalla d’Honor de Vila-real y miembro del grupo, que encabezan la delegación de esta ciudad eslovaca hermanada con Vila-real, que disfrutarán de los festejos hasta el próximo martes.

Consulta aquí el programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Mensaje festivo

Y pasados unos minutos de las 12 del mediodía ha arrancado la popular Crida, protagonizada en esta ocasión por la científica vila-realense y Premio Jaume I del 2025, María Jesús Vicent Docón, quien con un contundente "que comencen les festes!", ha lanzado la invitación a vivir con intensidad las fiestas. Previamente, ha hecho un repaso por su infancia en la ciudad y su vinculación a la Mare de Déu de Gràcia y la ermita del Termet, a la vez que también ha tenido palabras para su familia, la gente de la fiesta y los vila-realenses en general, sin olvidar a los integrantes de su peña, el Xupetó, que este año cumplen 30 años de existencia.

Por su parte, la reina, Nadia Alba, ha instado a los ciudadanos a "salir a la calle y disfrutar de todos los actos" para "llenar de color, música y alegría nuestras calles". Y el alcalde, José Benlloch, ha hecho entrega de la simbólica Clau de la Festa a la máxima representante de los festejos de la ciudad de este 2025.

Posteriormente, la comitiva, acompañada por la música de los dolçainers y tabaleters, se ha dirigido al jardín de Jaume I, desde donde se han lanzado los masclets que anuncian la apertura de las celebraciones patronales de la Mare de Déu de Gràcia.