Vila-real completa la 'baixà' de la patrona y arranca de lleno sus fiestas

La imagen de la patrona ha llegado a la iglesia arciprestal a hombros de sus portadores, aunque la lluvia ha obligado, por momentos, a cubrir la imagen con un plástico para evitar daños en la misma

Josep Carda

Vila-real

Mirando al cielo. Así han arrancado este viernes las fiestas que Vila-real celebra, hasta el domingo, 14 de septiembre, en honor de la Mare de Déu de Gràcia. Y es que la amenaza de lluvia ha estado presente a lo largo de toda la jornada, haciendo algunos amagos pero sin consecuencias para el desarrollo de los dos principales actos: la Crida a la Festa y la popular baixà de la patrona.

Cierto es que los paraguas han hecho acto de presencia en algunos momentos durante el desarrollo de ambos eventos aunque, en general y afortunadamente, no se han cumplido las agoreras previsiones meteorológicas.

De esta forma, la imagen de la Mare de Déu de Gràcia ha desfilado a hombros de sus portadores desde la ermita del Termet hasta la iglesia arciprestal, si bien ha sido necesario cubrir la talla con un plástico durante parte del recorrido para evitar que la escasa lluvia que caía por momentos la dañase.

Como de costumbre, las autoridades locales encabezadas por el alcalde, José Benlloch, junto a una amplia representación de las parroquias de la ciudad, así como la reina, Nadia Alba, y sus damas han recibido con todos los honores a la moreneta vila-realense en la calle Ermita, frente al colegio de los Carmelitas. Y desde allí, ha arrancado la procesión hasta el primer templo local, con un importante número de colectivos religiosos y sociales y de vecinos en general.

Ofrenda y honores

Y una vez en la arciprestal, la patrona ha ocupado un espacio central, frente al altar mayor, para ser objeto de la ofrenda floral que organiza la Comissió de Penyes y que, como novedad, ha cambiado de formato para reducir el tiempo de espera de los participantes con sus ramilletes o cestas de flores. Ofrenda a la que se han sumado, como es tradicional, las representantes festivas.

