El concurs de paelles de Vila-real ompli la Murà de gastronomia i molta germanor veïnal
La cèntrica avinguda es converteix en un aparador de creacions d’arròs on triomfen les penyes Els de Sempre, Trasbà i La Jarana
Vila-real va viure aquest dissabte a migdia el primer gran acte gastronòmic de les festes. En lloc d’albergar vehicles i ser un epicentre de trànsit viari, la cèntrica avinguda de la Murà es va convertir en un parador de creacions culinàries on l’arròs, com no podia ser d’una altra manera, es va convertir en el gran protagonista de l’àgape.
El 89é concurs de paelles va omplir el de normal tan transitat vial en una festa d’homenatge al plat típic valencià on la germanor i el bon rotllo entre veïns i penyistes van ser els ingredients que no van faltar en cap de les receptes.
Després de preparar, cada penya amb el seu estil i toc particular, totes les paelles, va ser el torn de tastar-les relaxadament en el mateix animat emplaçament.
Encara que hi havia moltes que feien molt bona pinta, el jurat es va haver de decantar i quedar només en tres. La penya Els de Sempre es va emportar el primer premi, mentre que la resta del pòdium el van completar Trasbà (segon lloc) i La Jarana (tercer).
El dilluns tindrà lloc una nova trobada gastronòmica amb la Nit de la Xulla.
