Homenaje a los 650 años de historia taurina en Vila-real con un portentoso Victorino Martín

«Nunca había visto la vila así de abarrotada con tanta gente en Vila-real». Más de un aficionado repetía este sábado este mensaje, sabedor de lo simbólica que fue la jornada. Y es que más allá de ser el primer día de toros de las fiestas patronales, la ciudad conmemoró una efeméride que pocas pueden decir.

Un documento conservado en el Arxiu Municipal y que data de 1375, correspondiente al Llibre de l’administració del clavari Aranu Bosch, habla de la compra y sacrificio de un astado en la localidad. Es uno de los documentos más antiguos que han descubierto sobre el origen de los festejos taurinos de bous al carrer y que acredita que esta tradición en Vila-real se remonta a hace casi siete siglos.

650 años de historia taurina que dignificaron y a los que rindieron este sábado homenaje con un portentoso ejemplar de Victorino Martín. Había muchas miradas puestas en Verdulito, el astado marcado con el número 72 y de guarismo 0 que debía honrar a lo grande esta efeméride taurina. Y no defraudó.

'Verdulito', de cerca. / Erik Pradas

El toro estuvo más que a la altura y cumplió sobradamente las expectativas ante un recinto repleto de aficionados, que no quisieron perderse este marcado festejo. Verdulito, excepcionalmente presentado, salió fulgurante a la plaza, como un cohete, y consciente de las enormes ganas que tenían vecinos y visitantes de verlo en acción, se dejó ver por toda la vila.

No estuvo solo durante su exhibición, ya que su criador también estuvo presente en el coso. Después de estar el viernes en Burriana, el ganadero Victorino Martín completó su doblete este fin de semana en la provincia y comprobó in situ el buen hacer de su astado.

Rececpión en el ayuntamiento de Vila-real al ganadero Victorino Martín. / Mediterráneo

Antes, protagonizó una recepción oficial en el ayuntamiento, acompañado por el alcalde, José Benlloch; la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca; el presidente de la Comissió del Bou, Toni Sánchez; o el presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat, Germán Zaragozá.

Por la tarde también exhibieron un toro de Aldeanueva y otro de Paulino da Cunha e Silva.