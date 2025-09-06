Les bèsties de foc corprenen per primera vegada Vila-real
La 25a edició de la trobada aterra al municipi i inclou una acolorida cercavila on més de 200 persones de nou municipis participen
Qualsevol veí de Vila-real que haja fullejat el llibre de festes aquests dies haurà pogut comprovar que hi ha un acte inèdit que altres anys no hi figurava. És normal, perquè aquest dissabte va ser la primera vegada que la Trobada de Bèsties de Foc arribava a Vila-real.
Un vistós esdeveniment, que anteriorment s’havia celebrat en Castelló i Cabanes on els vila-realencs van poder gaudir de l’espectacularitat de les figures, l’acompanyament musical, els balls o les enceses de pirotècnia dels elements d’imatgeria que participen, com dracs, la víbria o porcs senglars, entre altres.
Més de 200 persones procedents de nou municipis van formar part dels actes que incloïa la trobada com a portadors del bestiari, músics, intendència o seguretat, que per primer cop es van trobar a Vila-real en la que va ser la 25a edició de la convocatòria.
En concret, els participants van ser els dolçainers i tabaleters El Trull de Vila-real, Alcozancos d’Alcalà de Xivert, El Lluert de Castellví, El Draco de Beniarrés, El Bestiari Infantil, el Drac i la Víbria de Botafocs de Castelló de la Plana, El Senglar Murri de Santa Coloma de Cervelló, Lo Dracom de Riudoms, El Drac Apocaleus de Vallirana, i El Senill - Dolçainers i Tabaleters de Torreblanca.
La trobada va començar a la plaça Major i després va ser el torn d’una cercavila que va discórrer per l’avinguda de la Murà, Cardenal Tarancón i el jardí de Jaume amb una gran participació. n
