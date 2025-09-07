Baño de masas 'indoor' por la lluvia a la venerada 'moreneta' en Vila-real
Las precipitaciones obligan por seguridad a celebrar la procesión de manera claustral, por lo que el desfile por las calles para honrar a la imagen de la Mare de Déu de Gràcia pasa a ser bajo techo
El mal tiempo ya provocó el viernes que durante tramos de la baixà, la imagen de la Mare de Déu de Gràcia tuviera que ir tapada en Vila-real, aunque finalmente el recorrido pudo realizarse tal como estaba previsto. Este domingo, sin embargo, las condiciones meteorológicas no han sido tan amables y la lluvia vespertina ha obligado a que la procesión para rendir honores a la moreneta tuviera que ser indoor, bajo techo.
La meteorología ha respetado durante el traslado de la imagen de Sant Pasqual desde su basílica hasta la iglesia arciprestal para juntar en un mismo emplazamiento a los dos patrones de Vila-real. Pero una vez comenzada la misa, las precipitaciones han hecho acto de presencia, de modo que, por seguridad, la procesión a la Mare de Déu de Gràcia ha tenido finalmente que ser claustral, sin salir del templo.
Aunque la imagen no ha podido esta vez recorrer las calles con normalidad, el público que ha abarrotado la arciprestal ha demostrado su fe y veneración hacia la virgen. No solo de devoción se han equipado, ya que, pese al tiempo adverso, el calor se ha hecho notar en el interior de la iglesia, por lo que la tarde ha dejado imágenes tan antitéticas como vecinos con paraguas fuera del templo y otros abanicándose dentro a la vez.
Durante la eucaristía, el Cor Ciutat de Vila-real ha interpetado la Missa Divina Gràcia, con la participación especial de la Orquesta Supramúsica. El alcalde, José Benlloch, ha encabezado la más que nutrida representación de la corporación municipal, al lado de la reina de las fiestas, Nadia Alba, acompañada por toda su corte de honor.
La Xulla, pendiente del tiempo
Tras un día de receso, este lunes vuelven los actos taurinos, aunque habrá que esperar a mañana para volver a ver las pruebas de toros cerriles. En clave taurina, este lunes destaca la entrada de vacas de la ganadería de La Espuela. Aunque con mucha diferencia, el acto más especial, como cada lunes de fiestas patronales, será la más que multitudinaria Nit de la Xulla en Vila-real, si el tiempo no lo impide.
Programa completo de las fiestas de Vila-real.
