Fiestas de Vila-real: La previsión del tiempo
La inestabilidad, con sol, claros, nubes y lluvia marca la semana festiva de la Mare de Déu de Gràcia
Septiembre es uno de los meses del año más cambiante en lo que a la meteorología se refiere. Las previsiones son la que son, pero las características propias de la vertiente mediterránea originan variaciones en las predicciones con el transcurso de las horas.
Por el momento, los pronósticos que realiza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la semana festiva de la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real son muy variables, de manera que la inestabilidad parece que marcará las próximas jornadas hasta el domingo, 14, cuando se den por finalizados los festejos patronales.
Por el momento, los modelos apuntan que este lunes, jornada en la que se celebra la multitudinaria Nit de la Xulla, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, estarán presentes las lluvias, especialmente por la tarde y noche.
Por días
Asimismo, la inestabilidad y posibilidad de chubascos persistirá para el martes, mientras que todo señala que habrá una tregua y el buen tiempo se mantendrá en las jornadas del miércoles y jueves, aunque no se descarta que pueda producirse alguna precipitación débil.
Según la Aemet, las nubes y las lluvias regresan el viernes y el sábado con un 55 y un 60% de probabilidades de que se produzcan lluvias. Y el domingo, se prevé una nueva tregua que, en principio, permitiría realizar sin problemas el traslado de la Mare de Déu de Gràcia desde la iglesia arciprestal a su ermita del Termet.
Con todo, hay que señalar que las predicciones suelen variar en cuestión de días e, incluso, de horas, por lo que hay que estar atentos a estos posibles cambios en la climatología.
