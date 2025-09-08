Vila-real se vuelca en la Nit de la Xulla pese a la amenaza de lluvia

La previsiones meteorológicas daban lluvia este miércoles pero, pese a un ligero chaparrón a última hora de la tarde, el tiempo se ha comportado y ha permitido a los vila-realenses cumplir con la celebración de la tradicional Nit de la Xulla. Con todo, los hay que han preferido refugiarse, por si acaso, en los casals, bajos y cocheras.

De esta forma, miles de personas, tanto peñistas como vecinos en general de Vila-real, han sido las que han asado la carne y los embutidos en las hogueras que se han realizado en las calles de la ciudad, aunque otros han optado por recurrir a la elaboración tradicional de la Xulla al horno. De uno u otro modo, la meteorología ha permitido quela fiesta haya tenido lugar, como viene siendo habitual desde que en los primeros años de la actual democracia, a finales de los setenta, la primera corporación municipal elegida democráticamente y encabezada por el entonces alcalde, Bautista Carceller, decidiera instituir la Nit de la Xulla en las fiestas patronales de Sant Pasqual y de la Mare de Déu de Gràcia, procedentes de los festejos de los barrios de la ciudad.

Y es que, ni siquiera la pandemia del covid-19 provocó un parón en esta celebración, por cuanto los vila-realenses mantuvieron la misma, aunque desde sus casas, guardando el obligado confinamiento establecido por las autoridades. Eso sí, las redes sociales se llenaron de imágenes de vecinos asando o comiendo la Xulla en compañía de sus respectivas familias.

De esta forma, las calles y plazas, especialmente del centro de la ciudad y del recinto de la vila, donde se concentra buena parte de los casals de las peñas, han vuelto a llenarse para disfrutar de esta cita, en una jornada marcada, como de costumbre, por el buen ambiente y la alegría.

Elaboración de ‘allioli’

Previamente, y ahí la lluvia aún no había hecho acto de presencia, la plaza Major ha acogido una nueva edición de la Trobada d’Elaboració d’Allioli, en la que 750 personas han confeccionado la típica salsa valenciana que suele acompañar a la Xulla. Una cita que, como de costumbre, tiene un carácter solidario, por cuanto la recaudación de los tíquets de participación se destina, este año, a la Asociación de Afectados por CDKL5 de Vila-real.

Además, la cita ha servido para homenajear a dos personas comprometidas con las fiestas de la ciudad, con la entrega de los dos primeros Morters de l’Any a Juan Broch y a Enrique González, este último a título póstumo.