Una de cal y otra de arena en la segunda tarde taurina de las fiestas de Vila-real

El bou al carrer ha vuelto a protagonizar la tarde de este martes, en la que es la segunda jornada taurina de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia y tras el éxito de la exhibición, el sábado, de tres astados cerriles, uno de ellos un Victorino con el que Vila-real conmemoró los 650 años de tradición de eventos taurinos de calle, como se acredita en la documentación que se conserva en los fondos del Arxiu Municipal.

En concreto, han sido dos los morlacos que han recorrido por la tarde las calles del recinto de la vila. Y lo han hecho con distinta suerte. El primero en salir del corro ubicado en la esquina de la calle Cardenal Tarancón con el Raval del Carme ha sido Pirata, de la ganadería portuguesa de Passanha, aportado por la asociación Octavio Chacón.

Un 'rodaor' realiza un espectacular quiebro al toro de Passanha en un recinto de la vila abarrotado de aficionados. / Toni Losas

El animal, con muy buena presencia, ha protagonizado una fuerte salida del corro e, incluso, de inmediato ha embestido contra la barrera de Cardenal Tarancón. Después ha recorrido parte de la extensa vila, aunque ha pasado la mayor parte del tiempo en la zona de arena, donde ha respondido a todos los quites que le han realizado los rodaors en un recinto taurino abarrotado de aficionados y con los cadafals llenos.

Presencia, bravura y buena respuesta a la llamada de los taurinos han caracterizado a este toro durante los aproximadamente 20 minutos que ha permanecido en la vila y que ha culminado con un regreso a los corrales sin complicaciones.

Juego a los rodaors

No tan lucido ha resultado el segundo de la tarde, del hierro de Marcelino Acosta Cañas, de nombre Gaditano. En este caso, el animal ha salido rápido de la zona de arena para recorrer parte de la vila. Sin embargo, ha permanecido durante más de 10 minutos en la calle Pare Ramon Usó, cerrada en un extremo.

Ha habido que hacer uso de los mansos para que el astado aportado por la asociación Un Bou + regresara al corro. La ausencia de incidencias de relevancia ha marcado esta segunda tarde de los bous al carrer de las fiestas con las que Vila-real honra a su particular moreneta.