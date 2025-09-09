Les disfresses prenen la plaça Major de Vila-real amb el sopar de penyes
Al voltant de 50 col·lectius festers participen en la recuperada cita, la qual va desaparéixer del programa de setembre una dècada enrere
La plaça Major de Vila-real, centre neuràlgic de les festes que la ciutat celebra en honor a la Mare de Déu de Gràcia, ha estat aquest dimarts el lloc en el qual s'ha escenificat el renaixement d’un esdeveniment festiu que fa una dècada que es va deixar de fer en aquests festejos de setembre.
La Comissió de Penyes ha aconseguit reunir al voltant de 1.000 integrants de mig centenar de col·lectius festers en el recuperat sopar de disfresses per a penyes. Un acte que es reprén, després de la decisió presa per l’entitat organitzadora el passat mes de febrer. Una decisió que també va suposar traure de la programació de la Mare de Déu de Gràcia el concurs d’empedrats que també es fa per Sant Pasqual, al mes de maig.
Consulta ací el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2025:
Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025
D’aquesta manera, i uns 10 anys després de desaparéixer del calendari oficial de les festes de setembre, el sopar de disfresses ha reunit a nombrosos integrants de les penyes de la ciutat. En total, han estat una trentena les agrupacions que han gaudit en la vesprada-nit d’aquest dimarts d’aquesta trobada, disfressats amb les més variades caracteritzacions. Una altra vintena de penyes han decidit prendre part en la cita, però amb les seues vestimentes habituals.
Les caracteritzacions més curioses, divertides, acolorides i originals s'han fet paleses a la plaça Major de Vila-real. Personatges de contes i de pel·lícules infantils; un grup de presos custodiats pel mateix comissari en cap de la Policia Local, José Ramón Nieto; penyistes que feien un repàs de llocs emblemàtics de la ciutat i d’altres vestits de representants festives o amb equipacions de futbol i també de hawaians, pastoretes o superheroïnes s'han passetjat pels carrers de Vila-real i s'han concentrat en la cèntrica àgora per a reviure aquesta iniciativa organitzada per la Comissió de Penyes.
En aquesta ocasió, la reina de 2025, Nadia Alba, i les dames de la seua cort d’honor han exercit de jurat per a donar els premis, caracteritzades de deesses.
Orígens i continuïtat
Abans de desaparéixer de la programació de les patronals de la Mare de Déu de Gràcia, el sopar de disfresses es realitzava cada segon divendres dels festejos, ja en la recta final de les festes. Posteriorment, i malgrat desaparéixer del llibret de festes, moltes penyes i grups d’amics van decidir continuar amb l’exhibició de disfresses, però ja als casals o, simplement, per a passejar-se pels carrers.
