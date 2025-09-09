La plaza Major, el espacio elegido para vibrar con los conciertos de las fiestas de Vila-real

Transcurrido el primer tercio y fin de semana de las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia, los vila-realenses y visitantes han tenido ocasión de disfrutar de los conciertos iniciales de las celebraciones de septiembre en un enclave como es la plaza Major que, en esta ocasión, centraliza buena parte de las actuaciones musicales.

Consulta aquí toda la programación festiva de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Y es que la céntrica ágora de Vila-real se ha convertido en estos festejos patronales de septiembre en el lugar elegido para el desarrollo de gran parte de los conciertos de mayor envergadura, como el que protagonizaron en la medianoche del viernes y madrugada del sábado Gonzalo Hermida y Depol.

Depol y Gonzalo Hermida no faltaron a la cita con sus seuidores en Vila-real. / Mediterráneo

Y también en la medianoche, pero del sábado al domingo, los grandes triunfadores de la velada fueron el grupo Kabrönes, compuesto por los antiguos integrantes de Mägo de Oz. Una plaza Major abarrotada de rockeros de Vila-real y de toda la provincia coreó temas míticos de esta banda, como La Santa Compaña, El ángel caído, El que quiera entender..., Dime con quién andas, El Santo Grial, Fiesta pagana, Astaroth, El fin del camino, Molinos de viento o Satania.

Actuaciones por llegar

Y la lista de espectáculos musicales y conciertos en la plaza Major continúa a lo largo de esta semana festiva. Así, el próximo viernes, actuará allí el grupo vila-realense Apologia (23.30 h.), mientras que el sábado (23.30 h.) será el turno de Rafa Sánchez (exvocalista de La Unión) y de La Guardia. Y el domingo, 14 (20.30 h.) el popular Falete cerrará el turno de conciertos de la Mare de Déu de Gràcia que, además, contará con la novedad de que sus canciones se explicarán al público con lenguaje de signos, en un pionero evento inclusivo.