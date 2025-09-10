La Bodeguilla de ‘Mediterráneo’, en el corazón de las fiestas de Vila-real

Unas fiestas patronales más, Mediterráneo no ha querido faltar a su cita con las celebraciones que vila-real disfruta ya de lleno en honor a la Mare de Déu de Gràcia. De nuevo, la Bodeguilla del periódico de Castellón ha estado en pleno corazón de unos festejos que, como principal particularidad, destilan alegría y buen ambiente.

El Gran Casino ha sido, en estos festejos patronales, el espacio elegido otra vez para convertirse en un auténtico centro de encuentro, por el que han pasado decenas de empresarios y comerciantes; responsables de entidades culturales, religiosas y sociales de la ciudad; y un buen número de representantes políticos, como el alcalde de Vila-real, José Benlloch; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; la consellera de Hacienda, Ruth Merino; el vicepresidente de la Diputación, Héctor Folgado; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; o la primera teniente de alcalde de Orpesa, Araceli de Moya, entre otros altos cargos de diversas administraciones públicas.

Consulta aquí el programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025

Tampoco faltaron nutridas representaciones de diversos partidos políticos, como el PSPV-PSOE, el PP, Compromís o Vox.

Larga lista de invitados

La Bodeguilla de Mediterráneo también ha sido el espacio al que se sumaron responsables de los cuerpos de seguridad, Policía Local y Policía Nacional, en la ciudad, así como de las jóvenes que, en este 2025, son la cara visible de las fiestas: la reina, Nadia Alba, y las damas de su corte de honor.

Y, por supuesto, no han faltado quienes están al frente de la organización de los festejos patronales, como el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona; o el de la Comissió de Penyes, Pau Franco.

En definitiva, un espacio en el que han estado presentes colectivos culturales, sociales, taurinos y festivos que modelan la ciudad.