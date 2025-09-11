Més de 3.000 penyistes de Vila-real fan del sopar de tombet l’acte més multitudinari de les festes
Integrants de 110 col·lectius festers participen en la tradicional cita de la Comissió de Penyes
El xef Becerra i el seu equip elaboren la tradicional recepta, amb 750 quilos de carn de boví
Una hora de preparatius i altres quatre hores de cocció. Aquest és el temps durant el qual el xef Santi Becerra i els cuiners del seu equip van necessitar per a cuinar el tombet del qual van gaudir anit més de 3.000 integrants de 110 col·lectius festers de Vila-real. Una cita que, com ocorre cada any amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, organitza la Comissió de Penyes, ara presidida per Pau Franco.
La recepta de Becerra inclou 750 quilos de carn de boví, 350 quilos de creïlles, 40 de carlotes, 30 de ceba, 20 de pésols i, amb quantitats menors, oli, tomata, pebre roig, vi blanc, llorer o diferents herbes aromàtiques. Tot això ben cuit amb llenya i carinyo.
Consulta ací la programació de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2025:
Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025
És, el del sopar de tombet de les penyes, l’esdeveniment més multitudinari de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a més d’un dels més esperats en aquestes celebracions, amb les quals es conclou el període festiu oficial de la ciutat, però que, alhora, el seu final, diumenge que ve, obri la porta a tot un seguit de festejos de barri i de carrer que s’allarguen quasi fins al mes de novembre.
A diferència del sopar de pa i porta i de disfresses de dimarts passat, que una tromba d’aigua va deslluir en part, la pluja no va fer acte de presència en la nit d’aquest dijous, de manera que la festa es va prolongar fins ben entrada la matinada. I és que la música de l’orquestra Mónaco va contribuir a què aquesta activitat culminara amb un èxit de participació.
Més actes
En qualsevol cas, els actes festius es van desenvolupar al llarg de tota la jornada, amb una destacable presència de veïns i visitants. D’aquesta manera es va gaudir de l’exhibició de vaquetes i de l’embolada d’un bou de corro, d’un concert de piano, de la serenata a la Mare de Déu de Gràcia o del teatre del grup Tabola, que van representar coneguts sainets.
