Vila-real vibra con toros y el encierro de embolados en el miércoles de fiestas

La tercera jornada taurina de las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia estuvo protagonizada por la exhibición de otros dos astados cerriles y el ya tradicional encierro de toros embolados que, organizado por la Asociación Cultural Taurina Amics del Bou, estuvo protagonizado por reses de la ganadería de Fernando Mansilla.

Fue una entrada nocturna en Vila-real que, a diferencia de la que tubo lugar el pasado año, discurrió con cierta normalidad, aunque se dilató bastante la entrada de cada uno de los animales en el corro. Y es que, lo ocurrido en septiembre del 2024, con ejemplares que se distribuyeron sin control por el recinto de la vila y que provocaron la cogida de un joven, ha llevado, incluso, a la Comissió del Bou distribuir una publicación, también en redes sociales, alertando del riesgo de que haya varios astados dispersos.

En cualquier caso, en esta ocasión, la entrada de seis morlacos embolados volvió a iluminar las calles del recinto taurino, en el marco de una cita que genera expectación entre cientos de aficionados y de vecinos en general.

Los bous de la tarde

Pero el encierro de toros embolados no fue el único festejo de la jornada del miércoles. Y es que, no faltó una animada tarde taurina, con una vila llena hasta la bandera y con la exhibición de dos ejemplares, el primero de la ganadería de Sergio Centelles, aportado por la asociación Amics de Centelles; y el segundo, un astado del hierro de El Parralejo, con el que se ha estrenado en fiestas Gent Jove, una nueva entidad taurina de Vila-real.

La ACT Gent Jove se estrenó ayer en fiestas con un toro de El Parralejo. / Toni Losas

Aunque ambos morlacos, de buena presencia, protagonizaron sendas salidas fuertes y respondieron a los primeros recortes de los rodaors, tardaron poco en quedarse más o menos estancados en la zona de arena, habilitada en el cruce de las calles Cardenal Tarancón y Raval del Carme.