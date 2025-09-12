Vila-real destina 1,2 millones de euros a garantizar proyectos millonarios para la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real ha celebrado un pleno, extraordinario y urgente, que ha servido para aprobar una modificación de crédito de 1.256.000 euros para saldar facturas pendientes y para garantizar plazos y la llegada de fondos de otras administraciones para proyectos de mejora de la ciudad, entre otros.

Del total, 482.000 euros servirán para hacer frente al pago a proveedores y otros 65.000 euros se destinarán al sector comercial, 15.000 para reforzar el convenio con la Unió de Comercio de Vila-real (UCOVI) y los 50.000 restantes para cumplir con el compromiso de aumentar la dotación de los bonos comerciales y que también se plasmó en una moción aprobada por unanimidad. Así, explica el edil de Comercio, Xus Madrigal, la ciudad inyectará 200.000 euros a esta iniciativa a la espera que otras administraciones, como la Diputación o la Generalitat, también puedan apoyar al tejido comercial.

Factura eléctrica

Otros 312.000 euros se incorporan para cubrir el consumo eléctrico hasta finales de año “puesto que el gasto de la luz ha aumentado respecto a las previsiones que se habían hecho inicialmente”, según ha explicado la edila de Hacienda, Sabina Escrig, que ha indicado que otros 140.000 euros se destinan a la contratación de la redacción de proyectos.

Imagen del pleno extraordinario y urgente celebrado este viernes por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Por otra parte, Escrig ha explicado que “con el expediente ya cerrado, el miércoles recibimos otra gota malaya del PP”. El consistorio ha recibido otra resolución judicial por valor de 178.788 euros. “Un urbanismo que, para el PP, fue a coste 0 pero que en la ciudad supone un coste extremo, un verdadero martirio. Si no iniciábamos el expediente, no podíamos continuar con esta modificación de crédito necesaria también para dotar de fondos a las diferentes concejalías”, ha detallado la responsable de Hacienda.

El pleno también ha aprobado los proyectos para la renovación del alumbrado público en polígonos industriales y zonas periféricas. "Una acción que no es solo un proyecto sino un paso hacia un modelo de ciudad más sostenible", ha señalado la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo.

Iniciativas y plazos

Antes de final de año, la obra tiene que estar adjudicada y en marcha. Con un plazo de ejecución de entre año y año y medio, la intervención permitirá sustituir 3.368 puntos lumínicos gracias a una aportación de 1.983.075,35 euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (IDAE).

La aportación se devolverá en diez años, sin intereses y con un año de carencia, cosa que supondrá un beneficio neto para el Ayuntamiento de 2,67 millones de euros en la próxima década. “No era habitual que Vila-real optara a este tipo de ayudas y hemos dado el paso valiente, no ha sido sencillo, por eso agradecemos la tarea de todo el personal involucrado”, ha indicado Fajardo.

Del mismo modo, en estos casos por unanimidad, se han aprobado las propuestas de los proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios al área industrial zona norte, que prevé acometer la primera fase de una intervención que evite las inundaciones en el entorno de Molí Nou, así como al área industrial zona sur, en el camino Artana, con un nuevo tramo de carril bici y ampliación de las canalizaciones de alumbrado y fibra óptica. Unas actuaciones que disponen de una aportación de 553.436 euros, en dos anualidades, por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).