Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real
En el recinto de la vila se han exhibido tres toros cerriles de las ganaderías de El Pilar, La Campana y Jandilla
Los aficionados taurinos y vecinos en general han vivido este sábado la última tarde de bou al carrer de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, que finalizan este domingo con el tradicional regreso de la imagen de la patrona a su ermita del Termet.
De esta forma, en un recinto de la vila con cientos de personas, tanto en la arena como en los cadafals que se reparten entre el Raval del Carme y la calle Josep Ramon Batalla (Barranquet), se han exhibido tres toros cerriles. El primero de ellos, un ejemplar de la ganadería de El Pilar, ha salido con fuerza y ha respondido a la llamada de los rodaors que, como suele ser habitual, han concluido sus quiebros con éxito. El animal, bien presentado, ha cumplido con su cometido vespertino y ha dado suficiente juego a los aficionados.
Consulta aquí el programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:
Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025
Valoración general
En segundo lugar, ha salido a la vila un toro del hierro de La Campana, aunque no era el previsto inicialmente, aunque sí de la misma ganadería. Este también ha realizado una salida fuerte y ha tenido algún detalle, aunque no se ha lucido en exceso.
Y, por último, se ha exhibido un astado de Jandilla, este aportado por la Comissió de Penyes y que, tras una rápida salida ha propiciado alguna situación de peligro, como consecuencia de los arranques y carreras que realizaba a la llamada de los rodaors.
Aficionados consultados por Mediterráneo coinciden en valorar al toro del hierro de Sergio Centelles, aportado por la asociación taurina Amics de Centelles y al que se dio suelta el miércoles, como uno de los astados que mejor juego han dado en la arena, de entre los 10 que se han incluido en el programa festivo de la Mare de Déu de Gràcia del 2025.
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
- Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón