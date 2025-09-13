Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real

Los aficionados taurinos y vecinos en general han vivido este sábado la última tarde de bou al carrer de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, que finalizan este domingo con el tradicional regreso de la imagen de la patrona a su ermita del Termet.

De esta forma, en un recinto de la vila con cientos de personas, tanto en la arena como en los cadafals que se reparten entre el Raval del Carme y la calle Josep Ramon Batalla (Barranquet), se han exhibido tres toros cerriles. El primero de ellos, un ejemplar de la ganadería de El Pilar, ha salido con fuerza y ha respondido a la llamada de los rodaors que, como suele ser habitual, han concluido sus quiebros con éxito. El animal, bien presentado, ha cumplido con su cometido vespertino y ha dado suficiente juego a los aficionados.

Consulta aquí el programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Valoración general

En segundo lugar, ha salido a la vila un toro del hierro de La Campana, aunque no era el previsto inicialmente, aunque sí de la misma ganadería. Este también ha realizado una salida fuerte y ha tenido algún detalle, aunque no se ha lucido en exceso.

Un 'rodaor' muestra sus artes al capote en el 'bou de carrer' de la úlktima tarde taurina de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. / Toni Losas

Y, por último, se ha exhibido un astado de Jandilla, este aportado por la Comissió de Penyes y que, tras una rápida salida ha propiciado alguna situación de peligro, como consecuencia de los arranques y carreras que realizaba a la llamada de los rodaors.

Aficionados consultados por Mediterráneo coinciden en valorar al toro del hierro de Sergio Centelles, aportado por la asociación taurina Amics de Centelles y al que se dio suelta el miércoles, como uno de los astados que mejor juego han dado en la arena, de entre los 10 que se han incluido en el programa festivo de la Mare de Déu de Gràcia del 2025.