La vicealcaldesa y otro concejal de Compromís per Vila-real declararán este jueves en el juzgado por la querella del exconcejal socialista Javier Serralvo

La vicealcaldesa de Vila-real y portavoz local de Compromís, Maria Fajardo; y el concejal de Transparencia, Santi Cortells (del mismo partido), están citados a declarar este jueves en los juzgados de Vila-real, investigados por un presunto delito de injurias y calumnias contra el exconcejal socialista Javier Serralvo a raíz de la querella que presentó el exedil en septiembre del 2023.

El exconcejal interpuso una demanda contra ambos integrantes de Compromís (entonces en la oposición, ahora socios de gobierno del PSPV-PSOE) por atentar contra su honor después de acusar a Serralvo, a través de un vídeo compartido en redes sociales, de "saltarse un alto policial al que había desobedecido" y "provocar un accidente".

El exedil, como publicó por aquel entonces Mediterráneo, desmintió categóricamente estas afirmaciones y lamentó que los dos concejales de Compromís "mentían a sabiendas, tanto al decir que provoqué un accidente, en el que solo me vi implicado yo, como al afirmar que me salté un control policial".

Hay que recordar que esta polémica, surgida a raíz de un accidente de moto que Serralvo sufrió en agosto del 2023 mientras volvía del Arenal Sound y en el que presuntamente habría dado positivo en alcohol (algo que aún no se ha confirmado a día de hoy), provocó su dimisión días después.

Reacciones

Tras trascender la noticia de su próxima declaración en el juzgado, Maria Fajardo, una de las investigadas, explica a Mediterráneo que "es un tema que está en la justicia y que hay que esperar". "Ahora bien, que se filtre malintencionadamente cuándo vamos a declarar por si alguien quiere venir a tirarnos piedras, cuando hace semanas hemos tenido el mismo caso con una concejala de otro partido, me tiene realmente boquiabierta".

La vicealcaldesa se refiere a la causa, archivada por el juez, que investigaba a un funcionario municipal, Alfredo Sanz, y a la antigua concejala de Cultura, Noelia Samblás (PSPV), por un presunto absentismo laboral de este funcionario, después de la denuncia presentada por la actual edila de Cultura, Dora Saura (Compromís).

"Dejemos hacer a la justicia y estaremos totalmente a su disposición, como no puede ser de otra manera, por lo que las declaraciones las haremos a quien corresponde. Cuando una persona se pone en política, lo hace para mejorar la vida de la gente y eso es lo que más nos importa", ha añadido Fajardo a este diario.

Desde el PSPV, su secretaria de Organización y concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha afirmado que es "la justicia la que debe pronunciarse, al igual que pasó recientemente con el caso anterior de Noelia (Samblás)".