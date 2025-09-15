Vila-real farà més concerts inclusius i les queixes per penyes creixen un 35% en les festes
La regidora de Festes anuncia que seguiran organitzant actuacions musicals en llengua de signes després de la gran acollida amb Falete
Les molèsties veïnals pels casals arriben a 85 aquesta vegada
Una de les grans novetats d’enguany de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia han vingut per a quedar-se en Vila-real. Els concerts en llengua de signes, que per primera vegada es van celebrar en la ciutat en les recentment acabades celebracions de setembre, continuaran en la programació dels pròxims festejos patronals.
Així ho va anunciar aquest dilluns la regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, després de la gran acollida que va tindre el diumenge el concert inclusiu protagonitzat per Falete a la plaça Major, que va ser accessible també per a les persones sordes. D’aquesta manera, la intenció és consolidar aquesta modalitat per «continuar avançant cap a una ciutat més igualitària», va afirmar la regidora, qui també va destacar la instal·lació d’un segon cadafal adaptat en aquestes festes.
Ubicació del castell de focs
Una de les altres novetats va ser el canvi d’ubicació del castell de final de festes, que va tindre lloc en la parcel·la que hi ha al costat del jardí de Jaume I. «Vam tindre molta afluència de gent», va recalcar Caravaca, per la qual cosa va anunciar que estudiaran la possibilitat de continuar en el futur amb aquesta reubicació d’espai. Això sí, en les pròximes festes de maig no podrà ser, ja que aqueixa zona és l’emplaçament que sol acollir el recinte firal, de manera que ho estudiaran de cara als següents actes de la Mare de Déu de Gràcia.
11.000 persones en el Victorino
Quan a actes concrets, cal subratllar la gran assistència que va registrar la vila el primer dissabte de festes, el dia 6, amb motiu de l’exhibició d’un bou de la ramaderia de Victorino Martín per a retre homenatge als 650 anys de tradició taurina a la ciutat. 11.000 persones es van congregar en el recinte per a gaudir d’una animada vesprada de bous al carrer.
Altres dels actes més multitudinaris van ser la Nit del Tombet, que va reunir més de 3.000 persones, o la pujada del Campanar, amb 400 participants.
Una altra dada positiva és que no s’ha de lamentar cap agarrada de rellevància, ja que l’única incidència en aqueix àmbit van ser dos revolcons sense rellevància durant la nit de vaques enfundades.
Part policial
El comissari principal cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, va ser l’encarregat, per la seua part, de desgranar el balanç policial, en el que destaca sobretot un augment d’un 35% en la xifra de queixes per molèsties de penyes, que han passat de 63 en 2024 a 85 enguany: «Actualment hi ha 480 penyes registrades i, en la majoria dels casos, les queixes es resolen de manera immediata amb la presència d’una patrulla, ja que solen estar relacionades amb crits o música a un volum elevat».
Quant als dispositius de seguretat i trànsit, Nieto va informar que els controls d’alcoholèmia es van saldar amb quatre positius, una xifra que es redueix considerablement respecte als nou de l’any passat. Aquest descens es deu a una major conscienciació per part de la ciutadania sobre els riscos de conduir sota els efectes de substàncies, especialment entre les persones que es desplacen des d’altres municipis per a gaudir de les festes.
Finalment, pel que fa a incidents per baralles o rinyes, han comptabilitzat tres casos, la mateixa xifra que en 2024.
