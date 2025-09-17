¿Buscas trabajo? Vila-real organiza un año más un foro de empleo con más de 200 ofertas laborales

El Ayuntamiento de Vila-real lanza un año más su foro de empleo para ayudar a los vecinos en situación de paro a encontrar un trabajo. El foro Ocupa't, que este año alcanza ya su séptima edición, tendrá lugar el 7 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas, en el Centre de Congressos, Fires i Trobades.

Es una jornada en la que las empresas participantes realizarán un maratón de entrevistas a los candidatos que se han presentado a las ofertas de empleo.

La previsión es que el foro ponga sobre la mesa más de 200 ofertas de sectores de todo tipo, como el azulejo, la logística, la restauración o la hostelería, entre muchos otros. Por ahora, ya son 47 las empresas que están apuntadas a esta edición y la cifra irá creciendo con el paso de los días.

La concejala Ana Torres y el CEO de RH en Positiu, Alberto Heredia, han presentado este miércoles los detalles del foro de empleo. / David Donaire

¿Cómo apuntarse?

Los interesados deben inscribirse al evento a través de la página web https://www.ocupat.es/ antes del 5 de octubre. Ahora mismo hay 100 ofertas ya y cada día irán añadiendo nuevas.

Al crear el perfil, la persona interesada debe subir su currículum y así presentar la candidatura para el puesto de trabajo al que quiere optar. De esta manera, la organización hará una selección de los perfiles que se ajusten más a la oferta en cuestión.

Después, notificarán al interesado la agenda de citas para que no tenga que hacer colas el día del evento y directamente pueda hacer su entrevista.

Balance de ediciones anteriores

Tal como ha detallado el CEO de la empresa RH en Positiu, Alberto Heredia, que se encarga de la coordinación técnica del foro, el año pasado participaron 57 empresas y 282 ofertas. En los últimos años, el foro ha permitido más de 30 contrataciones efectivas y ha contado con la participación de más de 200 empresas.

Heredia ha calificado la edición pasada como un “éxito de convocatoria”, aunque también ha añadido que “es un fracaso en tanto que todavía hay tantas personas en búsqueda de empleo”, subrayando así la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas.

Novedades

La concejala de Economía, Ana Torres, ha subrayado que "invertir en el fomento del empleo es invertir en el futuro". "Queremos posicionar Vila-real como referente en políticas activas de empleo y avanzar hacia una ciudad más próspera y con más oportunidades para todos”, ha remarcado la concejala. Además, ha anunciado que este año, como novedad, las asociaciones de comercio y hostelería, Unión de Comercio de Vila-real (UCOVI) y Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (ASHIOVI), han participado en la recopilación de ofertas de trabajo en sus sectores.

Uno de los retos de esta edición es promover el empleo de mujeres mayores de 44 años, uno de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral en el municipio. Según los datos disponibles, más de la mitad de las más de 3.000 personas desempleadas en Vila-real son mujeres.