Vila-real activa un pla de neteja intensiva d’embornals per a evitar inundacions

L’empresa adjudicatària reforçarà el personal i la maquinària per a posar en marxa un dispositiu per a desobstruir el clavegueram i endreçar voreres

Foto d'una actuació del pla de neteja intensiva de l'any passat a Vila-real. / Mediterráneo

David Donaire

Vila-real

Una vegada acabades les festes, i davant la imminent arribada de la tardor i, en conseqüència, l’inici del període de prevenció d’inundacions, Vila-real posarà en marxa aquest dijous un pla de neteja intensiva d’embornals per a evitar, en la mesura d’allò possible, acumulacions d’aigua quan arriben les pluges, especialment en casos de dana.

Per això, l’empresa adjudicatària d’aquest servei a la ciutat (PreZero i Urbaser) reforçarà la seua maquinària i desplegarà més personal per a escometre aquestes tasques en voreres, mobiliari urbà (fanals, bancs, senyals) i clavegueres. S’allargaran fins a final de setembre i les desenvoluparan des de les 6.00 fins a les 12.40 hores.

Els treballs començaran aquest dijous pel matí en l'encreuament de l'avinguda Tàrrega amb l'avinguda de Grècia, i continuaran fins a arribar a l'avinguda del Mediterrani. L'últim dia, el dimarts 30, incidiran en la zona compresa entre el carrer del Calvari i la plaça del Llaurador.

Primera zona en la qual actuaran. / Mediterráneo

La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, que va explicar aquest pla d’acció, va detallar que els dispositius que empraran seran un camió cisterna amb equip de succió-impulsió i dispositiu de neteja d'alta pressió per a netejar les clavegueres i els col·lectors d'aigües, una cisterna d'aigua per a vials, amb peó de suport; una escombradora per a voreres amb reforç de peons i bufador d'aire, una hidronetejadora per a llavar més detalladament el mobiliari urbà i una brigada formada per un vehicle auxiliar de caixa oberta, acompanyada de peons per a treballs d'escombratges manuals.

La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, en roda de premsa, aquest dimecres. / David Donaire

En la zona cèntrica usaran vehicles més xicotets per la grandària de les vies. «Tant en un cas com en un altre, gastarem aigua regenerada dels dipòsits de carbó actiu del pou d'Amorós, una mesura que ens permet evitar el malbaratament de recursos tan importants com l'aigua», va dir.

Per tal de garantir la fluïdesa de les operacions, Serveis Públics s'encarregarà de col·locar els senyals corresponents dos dies abans de l'inici dels treballs en cada tram i les reforçaran perquè siga clarament visible en tota la zona afectada. «És important que els veïns i veïnes estiguen atents a la senyalització i ens ajuden a facilitar la labor del personal de neteja, ja que només es retiraran aquells vehicles que estiguen estacionats sobre els embornals i sempre després que el personal de neteja el requerisca. A més, anirem diàriament informant, en els nostres canals oficials de xarxes, els carrers i avingudes que es veuran afectades», va aclarir Fajardo.

Ja han instal·lat la senyalització per a restringir l'aparcament en els carrers on duran a terme la neteja intensiva aqeust dijous. / Mediterráneo

«La prevenció de cara als temporals i episodis de plogudes cada vegada més incontrolables es pot millorar si totes col·laborem», va concloure.

