Vila-real invertirà 600.000 € per a evitar focus de legionel·la en 180 punts de la ciutat
L’Ajuntament adjudica a l’empresa valenciana Winton Ibérica els quatre lots en què es divideix aquest contracte que tindrà una duració de quatre anys
Pla de xoc per a evitar possibles focus de legionel·la en Vila-real. L’Ajuntament invertirà 605.000 euros per a escometre les tasques necessàries per a previndre la propagació d’aquesta malaltia.
El contracte, dividit en quatre lots, l’han adjudicat finalment a l’empresa valenciana Winton Ibérica, una companyia de Massanassa especialitzada en sanitat ambiental que s’encarregarà de dur a terme aquestes accions durant un període de quatre anys en la ciutat.
Com va publicar Mediterráneo al mes de maig, són un total de 180 els recintes i punts a vigilar per a evitar casos de legionel·losi que es puguen derivar de l’ús d’instal·lacions i elements de titularitat pública. Es tracta, en concret, de 42 edificis i dependències que són de l’Ajuntament, 17 centres educatius, 10 instal·lacions esportives, 43 jardins i àrees d’oci, 17 fonts ornamentals i altres 51 fonts públiques per a beure d’ús ciutadà.
Entre els immobles a preservar i controlar per a evitar focus de legionel·la figuren, entre altres, les seus d’associacions de veïns, les biblioteques, l’Auditori Municipal, el Centre de Natura, el Mercat Central, l’antiga Cambra Agrària, el Centre de Congressos, les instal·lacions de Serveis Públics, l’ermitori del Termet, el centre de dia per a menors, la casa-museu de Llorens Poy, els antics jutjats, tots els col·legis públics, les piscines municipals i poliesportius, el Centre de Tecnificació Esportiva, el trinquet Salvador Sagols o la Ciutat Esportiva Municipal.
Preu de cadascun dels lots
Per lots, el primer dels quatre que han adjudicat a Winton Ibérica fa referència als edificis i dependències municipals i l’han adjudicat per 151.068,81 euros. El segon se centra en els centres educatius (110.884,2 euros), el tercer en els recintes esportius (75.101,58) i el quart i últim en els jardins i fonts municipals (268.213,77 euros).
Cal recordar que les instal·lacions mal dissenyades, sense manteniment o amb una cura inadequada afavoreixen l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nodreixen al bacteri de la legionel·la. En els plecs de contractació ja remarquen que els espais que més sovint estan contaminats d’aquesta infecció són els sistemes de distribució d’aigua sanitària, calenta i gelada i els equips d’enfredament, com poden ser les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius.
