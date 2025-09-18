La vicealcaldesa de Vila-real y otro concejal de Compromís, tras declarar ante el juez por un presunto delito de injurias: "Vamos a dejar trabajar a la justicia"

La vicealcaldesa de Vila-real y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo; y el concejal de Transparencia y Normalización Lingüística, Santi Cortells (ambos de Compromís), han prestado declaración este jueves por la mañana en la Ciutat de la Justícia de Vila-real. Ambos están investigados por un presunto delito de injurias contra el exconcejal del PSPV-PSOE Javier Serralvo, a raíz de la querella que presentó el exedil en septiembre del 2023.

Los dos concejales de la formación valencianista han acudido de forma separada a la sede judicial minutos antes de las 10.00, ya que cada uno estaba citado a una hora diferente. Poco después de las 11.30, ambos ediles han abandonado juntos las instalaciones, acompañados de sus respectivos abogados.

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, entrando a la sede judicial de Vila-real, este jueves. / Erik Pradas

Preguntados por cómo se ha desarrollado la declaración judicial y si han contestado a las preguntas del juez, Fajardo se ha limitado a explicar es que "vamos a dejar trabajar la justicia y que haga su faena", a la vez que ha indicado que llegaban tarde a la celebración de las comisiones informativas del Ayuntamiento con el objetivo de "trabajar por el pueblo". "Hemos prestado declaración, que es a lo que veníamos", ha concluido.

Motivo de la declaración judicial

Esta declaración judicial llega como consecuencia de la querella por injurias y calumnias que presentó hace dos años, en septiembre del 2023, el exconcejal socialista Javier Serralvo, después de que los dos concejales de Compromís (entonces en la oposición, ahora socios de gobierno del PSPV-PSOE) le acusaran, a través de un vídeo difundido por su partido en redes sociales, de "saltarse un alto policial al que había desobedecido" y "provocar un accidente".

El exedil desmintió categóricamente estas afirmaciones y lamentó que los dos concejales de Compromís "mentían a sabiendas, tanto al decir que provoqué un accidente, en el que solo me vi implicado yo, como al afirmar que me salté un control policial".

Hay que recordar que esta polémica, surgida a raíz de un accidente de moto que Serralvo sufrió en agosto del 2023 mientras volvía del Arenal Sound y en el que presuntamente habría dado positivo en alcohol (algo que aún no se ha confirmado a día de hoy), provocó su dimisión días después.

Según ha podido saber este periódico, inicialmente la querella por injurias y calumnias fue archivada, pero la parte demandante recurrió, por lo que el presunto delito que investiga ahora el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vila-real se centra solo en las posibles injurias.

Tanto en la rueda de prensa que ofreció el miércoles en Gran Casino para presentar el plan de limpieza intensivo como a declaraciones a Mediterráneo el lunes, día en el que trascendió la noticia de la citación judicial, Fajardo afirmó que "colaboraremos en la justicia, como no podía ser de otra manera" y negó que este episodio afecte a la estabilidad del bipartito, ya que en lo que están centrados únicamente es "en trabajar por el bien de la ciudadanía".