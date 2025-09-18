Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc

La plaza Major de Vila-real se convertirá este sábado en el epicentro de la vida comercial y social con la celebración de una nueva edición de la Feria del Estoc, una iniciativa de la Unió de Comerç (Ucovi) en colaboración con el Ayuntamiento, que ya se ha convertido en una cita imprescindible para vecinos, visitantes y comerciantes.

La Feria del Estoc nace con un doble objetivo: ayudar al comercio local a dar salida al estoc acumulado y ofrecer a la ciudadanía productos de calidad a precios muy competitivos. Moda, calzado, complementos, deporte, decoración, plantas y otros servicios conforman la amplia oferta que los establecimientos participantes pondrán a disposición del público. “Es una oportunidad perfecta para que los comercios ganen liquidez y visibilidad, mientras los clientes encuentran grandes ofertas en un entorno cercano y de confianza”, destacan desde la organización.

Cartel de la edición de este año. / Mediterráneo

“La Feria del Estoc no es solo un mercado de descuentos. Es también un espacio de convivencia y dinamización social, pensado para hacer del comercio una experiencia agradable y compartida”, señalan. A lo largo de la jornada, el ambiente estará amenizado con música, talleres y actividades para grandes y pequeños. Así, el programa de este año incluye talleres infantiles, un taller de cerámica y varios sorteos, con el objetivo de convertir la visita a la feria en una experiencia completa y memorable para toda la familia.

Para los establecimientos participantes, la feria representa una herramienta clave para reducir estoc y captar nuevos clientes, al mismo tiempo que se refuerza la presencia de sus tiendas dentro del tejido urbano. Para los consumidores, es una ocasión única para descubrir novedades, reencontrarse con marcas locales y aprovechar descuentos exclusivos que solo estarán disponibles durante la jornada.

“Iniciativas como esta ponen en valor el papel fundamental del comercio local como motor de la economía y la cohesión social, y demuestran su capacidad de adaptación a los tiempos actuales con propuestas innovadoras y participativas. Desde el Ayuntamiento, como siempre, estaremos dando nuestro apoyo”, afirma el concejal de Comercio, Xus Madrigal.

La Feria del Estoc estará abierta el sábado 20 de septiembre, de 10.00 a 20.00 horas, en la plaza Mayor de Vila-real. Además, las personas que realicen compras podrán disfrutar de aparcamiento gratuito, como incentivo adicional para facilitar el acceso y la participación.