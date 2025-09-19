El Consorci del Millars actua sobre cinc arbres que afecten propietats privades a Vila-real
El contracte, de 4.215 euros més impostos, respon a una situació excepcional
La Junta de Govern del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha acordat l'adjudicació d'un contracte especial per actuar sobre cinc arbres que estan provocant danys en diferents propietats que confronten amb el paratge, en el terme de Vila-real. El contracte, de 4.215 euros més impostos, respon a una situació excepcional i es produeix després de la renúncia expressa de l'empresa adjudicatària del servei de neteja, poda i desbrossament del paisatge protegit.
Segons ha explicat el president del consorci i alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, “no podíem deixar passar més temps sense oferir una solució als veïns afectats, ja que es tracta d'arbres que estan afectant habitatges particulars”. El contracte permetrà abordar directament aquests cinc casos concrets, sense comprometre la conservació de l'entorn natural protegit.
En la mateixa sessió, la Junta de Govern ha acordat sol·licitar un informe tècnic a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre la situació de diversos oms situats en el llit del riu Millars que s'han vist afectats per grafiosi, una malaltia fúngica d'alta incidència que compromet greument la salut d'aquests arbres.
“La grafiosi és una amenaça real per a la biodiversitat del paratge i especialment per a la conservació dels oms. Alguns exemplars es troben en zones de molt difícil accés, la qual cosa complica les tasques de control i retirada. Per això necessitem la col·laboració de la Confederació per a avaluar els riscos i actuar amb totes les garanties”, ha indicat el president del consorci.
El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars està integrat pels ajuntaments de Burriana, Almassora i Vila-real, juntament amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, i treballa en la preservació, manteniment i posada en valor d'aquest espai natural de gran valor ecològic.
