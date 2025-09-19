Igualtat inicia curs a Vila-real amb l’objectiu d’empoderar les dones
Un curs que també durà novetats com la redacció d’un Pla d’igualtat intern i extern de l’Ajuntament i l’impuls de l’ús de la copa menstrual
La regidora d’Igualtat i vicealcaldessa de Vila-real, Maria Fajardo, ha presentat la programació amb la qual la Casa de la Dona enceta aquest nou curs. Un curs que també durà novetats com la potenciació de la visibilitat de les commemoracions del calendari relacionades amb les dones, la redacció d’un Pla d’igualtat intern i extern de l’Ajuntament i l’impuls de l’ús de la copa menstrual.
Fajardo ha anunciat que la Regidoria engega un nou programa de tallers amb set activitats diferents. “La Casa de la Dona és un espai en el qual podem créixer personalment i col·lectiva, compartir sabers i trencar desigualtats. El nostre compromís és oferir activitats que connecten el cos, la ment i l’ànima i aquesta és la segona vegada que apostem per aquest format”, ha destacat la regidora. En l’apartat cos s’oferiran tres tallers: consciència corporal, sòl pelvià i hipopressius; gimnàstica funcional i dansa àrab. L’apartat ment inclou dues propostes: cultivem el plaer i escola d’alfabetització i, finalment, els tallers d’educació somàtica i de ioga terapèutic conformen l’apartat ànima. Fajardo ha indicat que algunes iniciatives es repeteixen per la bona acollida que han tingut, segons es desprén de les enquestes realitzades a les usuàries. En aquesta edició s’ofereixen 117 places, amb un sistema de matrícula que estableix un preu simbòlic d’un euro per hora i es preveuen bonificacions.
El període per a presentar les sol·licituds estarà obert del 22 al 26 de setembre, ambdós inclosos i poden presentar-se de forma presencial a la Casa de la Dona o de forma telemàtica, amb el formulari que estarà disponible a l’apartat d’Igualtat del web municipal. Un cop vençut aquest termini, la publicació de la llista d’admesos es farà el 30 de setembre. Posteriorment, el període de matrícula i el pagament corresponent es podrà dur a terme del dia 1 al 6 d’octubre, també ambdós inclosos. Un cop finalitzada aquesta fase, si hi ha places vacants s’oferiran a les persones que figuren a les llistes d’espera, des del 7 d’octubre. Finalment, els tallers s'iniciaran a partir del 13 d’octubre i finalitzaran el gener vinent.
Alhora, “també volem donar veu i visibilitat a aquelles realitats que durant molt de temps han estat silenciades i és que, com diuen les pensadores feministes, posar nom a tot allò que importa, és el primer pas per a poder transformar-ho. Per això enguany, a part dels tallers, la Regidoria incorpora un calendari de fites necessàries per a les dones i anuncia noves línies de treball que seran estratègiques per a la Regidoria”, ha explicat Fajardo. Així, es visibilitzarà el Dia contra la mutilació genital femenina; el Dia de les dones i les xiquetes en la ciència, “en el qual volem fer un pas més enllà i estem valorant realitzar vídeos o xarrades amb dones que servisquen de referent a les nostres joves”; el Dia de l'endometriosi; el de les treballadores de la llar; el del clítoris; el de l’orgasme femení; el de la igualtat salarial; contra el tràfic i l'explotació sexual; el de la dona rural i el de les dones emprenedores. “Cadascuna d’aquestes dates ens recorda la importància de trencar silencis, reivindicar drets i reconéixer sabers de dones. Estem en el segle XXI i crec que ja és hora que puguem parlar de tot”, ha reivindicat Fajardo.
Pla d'Igualtat
A part, s’està treballant en un Pla d’Igualtat, tant intern com extern de l’Ajuntament. El consistori té un protocol d’actuació que s’inclou dins d’eixe Pla intern per a combatre l’assetjament sexual en contextos laborals. “Però cal anar més enllà i hem d’implementar eixe Pla actualitzat per a garantir que l’Ajuntament, com a institució, avance en igualtat real entre treballadores i treballadors en condicions laborals, corresponsabilitat, i conciliació, tal com estan fent institucions veïnes”, ha destacat la responsable d’Igualtat. Respecte de l’extern, “es tracta de projectar les polítiques públiques que reforcen la igualtat al nostre poble i ens connecten a empreses, associacions i entitats locals”. Tenir un nou Pla d’Igualtat, ha indicat la regidora, permetrà al consistori optar a més ajudes i subvencions, tant d’àmbit estatal com europeu.
I de la mà de la Regidoria de Medi Ambient, també encapçalada per Fajardo, la responsable municipal ha avançat que està treballant en mesures saludables i més respectuoses amb l’entorn, ja que permetrien la reducció de residus com, per exemple, l’ús de la copa menstrual que també “afavoreix un estalvi econòmic ja que, en comparació amb altres mètodes d’higiene femenina pel període menstrual, suposa un cost menor perquè una copa pot adquirir-se des de menys de 10 euros”.
Finalment, Fajardo ha defensat que “la Casa de la Dona i la Regidoria són espais de resistència, d’empoderament i de futur”.
