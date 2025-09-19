Sombras contra el calor: Vila-real estrenará un sistema para mejorar la eficiencia energética de su juzgado

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha licitado las obras para la instalación de un sistema de protección solar sobre las fachadas acristaladas de la sede judicial de Vila-real, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y el confort térmico de las personas trabajadoras y usuarias.

La actuación, con una inversión de 573.610 euros, afectará a la superficie acristalada de las fachadas noreste y sureste, donde se ubican zonas de trabajo, circulación y espera.

Las obras incluirán la creación de un sistema que proporcione sombra a los muros cortina, en particular durante los meses de verano, en los que la incidencia de la radiación solar es mayor, mejorando el control térmico del edificio y reduciendo su carga energética. Para ello, se ha diseñado una solución adaptada a las características específicas de cada fachada, teniendo en cuenta la incidencia solar según su orientación.

En la fachada noreste se instalarán cuatro pantallas verticales formadas por una estructura ligera revestida de chapa perforada, mientras que en la sureste se dispondrá un sistema de lamas horizontales, compatibles con el muro cortina existente, que cubrirá una superficie de 478 metros cuadrados.

Entrada a la sede judicial de Vila-real. / Mediterráneo

Ambos sistemas proporcionarán una reducción de aproximadamente un 20% del consumo eléctrico de climatización del edificio, y permitirán el paso de la luz natural.

Cabe destacar que el sistema de lamas proyectado está compuesto por perfilería de baja huella de carbono, lo que contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la totalidad del ciclo de vida útil de sus distintos componentes.

Asimismo, previo a acometer estas actuaciones, se realizará la reparación del actual sistema constructivo del muro cortina y la sustitución de los vidrios que se encuentran en mal estado.