Vila-real invierte 87.000 € para mejorar la conexión eléctrica en el ecoparque

Nueva mejora eléctrica a la vista en Vila-real para mejorar la conexión en un punto de interés para los vecinos como el ecoparque. El Ayuntamiento licita por 87.035,49 euros las obras para crear una nueva línea subterránea de baja tensión, cuyo trazado discurrirá desde la caja general de protección (CGP) ubicada en el Camí Vell de Burriana, número 76, cruzará por la calzada de la rotonda hasta el inicio del Camí Tercer Sedeny y alcanzar la fachada del ecoparque, en la partida de Solades.

Tal como aparece en el pliego de contratación, la finalidad del proyecto es la de abastecer a varias CGP para disponer de «un servicio eléctrico regular», teniendo en cuenta las previsiones de expansión de la futura línea subterránea. Además, consideran esta instalación necesaria para poder suministrar energía eléctrica para la actividad de la empresa en el recinto.

No obstante, otra de las motivaciones por las que el Ayuntamiento acometerá esta inversión responde a la necesidad de mejorar la implantación de la nueva tasa de gestión de residuos, con el fin de ampliar la información sobre generación y tratamiento de desechos de la que se dispone. La pretensión es alcanzar ese propósito y poder así incentivar una correcta separación en origen que ayude a cumplir los objetivos de reducción y reciclaje de la Ley 7/2022.

Según detalla la memoria del proyecto, buscan reforzar «la participación en recogidas separadas, para poder alimentar sistema de control de acceso, fracciones y pesaje individualizados, incluyendo los trabajos del proyecto: canalización, replanteo y marcado de zanja, con excavación, relleno y compactación, así como la instalación de arquetas, suministro de baja tensión y proyecto de legalización de la instalación».

Zanja de 306 metros

El trazado del cableado transcurrirá por el interior de una zanja de 306 metros de longitud. El plazo de ejecución de las obras será de tres meses y las empresas interesadas tienen hasta el 2 de octubre para presentar sus ofertas.

Para acometer los trabajos de conexión con las instalaciones que pertenecen a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (grupo Iberdrola), la empresa que vaya a realizarlos debe contar con una dirección facultativa en obra y con la adecuada formación y adiestramiento de todo el personal en materia de prevención y primeros auxilios.