Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vicens exigeix un pla de climatització als centres educatius de Vila-real

El PSPV de Vila-real reclama mesures urgents davant les altes temperatures a les aules

Un ventilador en una aula en plena onada de calor, imatge que reflecteix la reivindicació d’un pla de climatització als centres educatius de Vila-real.

Un ventilador en una aula en plena onada de calor, imatge que reflecteix la reivindicació d’un pla de climatització als centres educatius de Vila-real. / RAFA ARJONES

Concha Marcos

Vila-real

El Grup Municipal Socialista de Vila-real ha presentat una moció per a exigir a la Generalitat Valenciana la posada en marxa immediata d’un pla de climatització dels centres docents públics i concertats. La proposta es debatrà en el pròxim ple municipal i pretén fer front a les onades de calor que dificulten el desenvolupament de les classes i que posen en risc la salut de l’alumnat i del professorat.

La regidora d’Educació, Anna Vicens, ha advertit que les condicions actuals són insostenibles i ha recalcat que “les altes temperatures a les aules generen estrès tèrmic, dificulten la concentració i poden provocar problemes de salut, especialment en xiquets i adolescents, que són els més vulnerables. No és un capritx, és una necessitat urgent”.

Els socialistes de Vila-real recorden que l’educació és un dret fonamental reconegut per la Constitució i que aquest dret inclou rebre l’ensenyament en condicions dignes i segures. Per això remarquen que la responsabilitat en matèria d’infraestructures educatives recau en la Generalitat i acusen el Consell de Carlos Mazón i al conseller d’Educació, José Antonio Rovira, de falta de sensibilitat i planificació.

En la moció es denuncia que el Partit Popular ha paralitzat el Pla Edificant, ha retallat unitats i professorat i ha convertit l’inici de curs en un caos amb la imposició de la consulta lingüística, mentre famílies i mestres continuen patint unes condicions que qualifiquen d’indignes a les aules.

Un pla amb actuacions concretes

La proposta d’acord insta la Conselleria d’Educació a posar en marxa un pla de climatització amb la instal·lació progressiva de sistemes d’aire condicionat o altres mecanismes sostenibles i eficients, a establir un calendari transparent d’actuacions i a prioritzar els centres que pateixen condicions més extremes.

Noticias relacionadas y más

Vicens ha conclòs que “l’educació pública no pot dependre de titulars ni de propaganda. Necessitem fets, i això passa per garantir unes aules segures, saludables i climatitzades. El president Mazón i el conseller Rovira no poden continuar mirant cap a un altre costat”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
  2. Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
  3. Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
  4. Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
  5. Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
  6. Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
  7. Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc
  8. Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue

Vicens exigeix un pla de climatització als centres educatius de Vila-real

Vicens exigeix un pla de climatització als centres educatius de Vila-real

Vila-real aposta per l’agricultura respectuosa amb el medi ambient

Vila-real aposta per l’agricultura respectuosa amb el medi ambient

Igualtat inicia curs a Vila-real amb l’objectiu d’empoderar les dones

Igualtat inicia curs a Vila-real amb l’objectiu d’empoderar les dones

El Consorci del Millars actua sobre cinc arbres que afecten propietats privades a Vila-real

El Consorci del Millars actua sobre cinc arbres que afecten propietats privades a Vila-real

Sombras contra el calor: Vila-real estrenará un sistema para mejorar la eficiencia energética de su juzgado

Sombras contra el calor: Vila-real estrenará un sistema para mejorar la eficiencia energética de su juzgado

Vila-real invierte 87.000 € para mejorar la conexión eléctrica en el ecoparque

Vila-real invierte 87.000 € para mejorar la conexión eléctrica en el ecoparque

Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc

Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc

La vicealcaldesa de Vila-real y otro concejal de Compromís, tras declarar ante el juez por un presunto delito de injurias: "Vamos a dejar trabajar a la justicia"

La vicealcaldesa de Vila-real y otro concejal de Compromís, tras declarar ante el juez por un presunto delito de injurias: "Vamos a dejar trabajar a la justicia"
Tracking Pixel Contents