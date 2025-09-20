Vicens exigeix un pla de climatització als centres educatius de Vila-real
El PSPV de Vila-real reclama mesures urgents davant les altes temperatures a les aules
El Grup Municipal Socialista de Vila-real ha presentat una moció per a exigir a la Generalitat Valenciana la posada en marxa immediata d’un pla de climatització dels centres docents públics i concertats. La proposta es debatrà en el pròxim ple municipal i pretén fer front a les onades de calor que dificulten el desenvolupament de les classes i que posen en risc la salut de l’alumnat i del professorat.
La regidora d’Educació, Anna Vicens, ha advertit que les condicions actuals són insostenibles i ha recalcat que “les altes temperatures a les aules generen estrès tèrmic, dificulten la concentració i poden provocar problemes de salut, especialment en xiquets i adolescents, que són els més vulnerables. No és un capritx, és una necessitat urgent”.
Els socialistes de Vila-real recorden que l’educació és un dret fonamental reconegut per la Constitució i que aquest dret inclou rebre l’ensenyament en condicions dignes i segures. Per això remarquen que la responsabilitat en matèria d’infraestructures educatives recau en la Generalitat i acusen el Consell de Carlos Mazón i al conseller d’Educació, José Antonio Rovira, de falta de sensibilitat i planificació.
En la moció es denuncia que el Partit Popular ha paralitzat el Pla Edificant, ha retallat unitats i professorat i ha convertit l’inici de curs en un caos amb la imposició de la consulta lingüística, mentre famílies i mestres continuen patint unes condicions que qualifiquen d’indignes a les aules.
Un pla amb actuacions concretes
La proposta d’acord insta la Conselleria d’Educació a posar en marxa un pla de climatització amb la instal·lació progressiva de sistemes d’aire condicionat o altres mecanismes sostenibles i eficients, a establir un calendari transparent d’actuacions i a prioritzar els centres que pateixen condicions més extremes.
Vicens ha conclòs que “l’educació pública no pot dependre de titulars ni de propaganda. Necessitem fets, i això passa per garantir unes aules segures, saludables i climatitzades. El president Mazón i el conseller Rovira no poden continuar mirant cap a un altre costat”.
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
- Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
- Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue