Vila-real aposta per l’agricultura respectuosa amb el medi ambient
La iniciativa de Pankara Ecoglobal oferirà sis sessions en octubre per a impulsar horts ecològics i preservar la biodiversitat
Vila-real acollirà a l’octubre una nova edició del programa d’agroecologia i sostenibilitat organitzat per l’ONGD Pankara Ecoglobal, amb el suport de l’Ajuntament i la col·laboració de la Fundació Caixa Rural i la Comunitat de Regants.
L’activitat, que tindrà lloc en sis jornades els dies 3, 4, 10, 11, 17 i 18 d’octubre, combinarà sessions teòriques i pràctiques per a promoure el cultiu ecològic en horts urbans i familiars i sensibilitzar sobre la importància de gestionar els agrosistemes de manera responsable. Entre els continguts es tractaran temes com el reg eficient, el control de plagues sense químics, les varietats tradicionals o la conserva i aprofitament d’excedents.
La formació compta amb 30 places i un cost simbòlic de 5 euros, destinats al desenvolupament de les activitats. Les inscripcions es poden formalitzar a través del formulari en línia habilitat per l’organització.
Hàbits més saludables
La regidora d’Agricultura, Maria Fajardo, ha subratllat que “des de l’Ajuntament apostem per una agricultura ecològica i sostenible que, a més de cuidar el medi ambient, contribuïsca a generar hàbits de consum més saludables i a preservar el nostre entorn agrari”. A més, ha remarcat que, en cas de completar-se les places, es prioritzarà la participació de persones amb més dificultats d’accés al món laboral, especialment menors de 31 anys i majors de 55.
