La Nit de la Xulla ompli de graelles i torradors els barris de Vila-real
Sis racons de la ciutat celebren la seua vetlada gastronòmica després de les festes patronals
Per moltes festes de barri que es puguen celebrar i solapar al mateix temps a Vila-real, hi ha un acte que es repeteix any rere any en tots els respectius programes com un denominador comú cada dilluns. Es tracta, per descomptat, de la Nit de la Xulla. Un àpat ciutadà on veïns, familiars i amics sopen i departeixen tranquil·lament al voltant de la brasa, amb els torradors i graelles com a elements imprescindibles pels carrers del municipi.
Encara que, com passa sempre altres anys, va haver-hi grups que van preferir no complicar-se la vida i van optar per receptes més senzilles per evitar posar-se a torrar, les xulles van tornar a ser majoria en els ni més ni menys que sis racons urbans que anit van celebrar aquesta jornada gastronòmica amb tant d’arrel.
Els barris de Botànic Calduch (al carrer homònim), la Sénia (al carrer Santa Catalina), El Roser (al vial de la Mare de Déu del Roser), la Soledat (al carrer Assumpció) i l’Hospital (al vial del mateix nom) i la congregació de Lluïsos (en la seu social de l’entitat) van demostrar per què la Nit de la Xulla té tanta popularitat i estima en Vila-real, malgrat ser un acte que es repeteix de manera recurrent.
Actes durant el dia
La Xulla va ser la guinda a una jornada en la qual els barris van celebrar més actes durant la resta del dia. En el de l’Hospital, per exemple, al matí van celebrar la missa de difunts i van presentar el llibre Hacia una iconología prosopográfica, sustrato del patrimonio inmaterial y material. El Cristo del Hospital de Vila-real y la Virgen del Lidón de Castellón. El barri de Botànic Calduch, per la seua banda, van presentar als seus festers.
Encara que les celebracions patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia van acabar el diumenge 14, les múltiples festes de barris permetran que els carrers seguisquen vius i plens d’ambient durant un bon grapat de dies.
