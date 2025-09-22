El restaurante El Casino de Vila-real ya tiene fecha de reapertura

Uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de Vila-real inicia una nueva etapa. El icónico restaurante El Casino, situado en el corazón de la ciudad, ya tiene nuevo gestor para llevar las riendas del establecimiento, que lleva cerrado desde el pasado mes de junio. Si las previsiones se cumplen, la intención de la Fundació Caixa Rural, propietaria del edificio, es que el local vuelva a estar operativo a principios de noviembre.

Tras recibir más de 20 propuestas de profesionales y empresas de hostelería, el nuevo abastecedor es Paco Navarro Escrig, con amplia experiencia en el sector de la hostelería, quien se encargará de regentar el restaurante en este nuevo periplo. De hecho, la firma del contrato ya tuvo lugar el pasado viernes, a la que asistieron la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sonia Sánchez; y la secretaria general, Maria Dolores Parra.

El Patronato de la fundación ha evaluado cuidadosamente todas las candidaturas, valorando especialmente la experiencia, la viabilidad del proyecto presentado y el compromiso con la cultura gastronómica local. Finalmente, se han decantado por «una propuesta que combina innovación culinaria con respeto por la tradición, y que garantiza un servicio de calidad para los clientes habituales y para los nuevos visitantes», explican desde la entidad.

Momento de la firma del contrato. / MEDITERRÁNEO

Con esta nueva gestión, El Casino inicia una nueva etapa con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica de calidad, dinamizar el entorno de la plaza de la Vila «con una amplia oferta lúdica accesible para todos los públicos y posicionar El Casino como un referente en Vila-real, con un concepto innovador que combine gastronomía y ocio», añaden

El nuevo gestor, Paco Navarro, explica que, después de mucho esfuerzo y tras presentar su candidatura, siente «una enorme ilusión y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad por llevar adelante el que, sin duda, será el proyecto más ambicioso» en el que ha trabajado en su trayectoria. «A partir de ahora comienza un reto apasionante que mi equipo y yo afrontaremos con la máxima dedicación y entusiasmo», dice.

Estabilidad continuada

La Fundació Caixa Rural confía en que esta nueva etapa pueda aportar una mayor estabilidad continuada al restaurante después de la zozobra de los últimos meses. Los últimos gestores, la sociedad Sabors de Vila, no aguantaron ni un año y comunicaron a principios de junio que renunciaban «por motivos de salud».

Estos abastecedores entraron al frente del negocio en agosto del 2024 (aparte de este verano, El Casino estuvo también cerrado casi dos meses en el estío del año pasado) después de que el anterior gerente, Edu Ripollés, dejara de estar al frente del restaurante por motivos personales, tras nueve temporadas encargándose de la gestión del establecimiento.