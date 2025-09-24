Medio Ambiente comenzará en octubre las obras para suprimir la depuradora de Vora Riu en Vila-real

Tras seis años en stand by, ya hay fecha para empezar las esperadas obras para desmantelar la obsoleta depuradora de Vora Riu. Después de adjudicar los trabajos a finales de julio a la empresa valenciana Ocide, tal como adelantó Mediterráneo, la previsión de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, es comenzar los trabajos durante «la segunda quincena del mes de octubre».

Así lo puntualizan a este periódico desde el departamento autonómico que encabeza el castellonense Vicente Martínez Mus, después de que este martes tuviera lugar la firma del acta de replanteo, que permite allanar definitivamente el camino para el inicio de los trabajos, que permitirán suprimir la depuradora de Vora Riu y conectarla a la planta de Almassora para derivar allí sus aguas fecales.

Ante el desbloqueo total de las obras, el portavoz del PP local, Adrián Casabó, calificó los 2,2 millones que destinará el Consell como «una apuesta muy importante del Consell del Partido Popular que permitirá una gestión eficiente del agua residual en toda la comarca». «Con las obras de desmantelamiento de la obsoleta depuradora de Vora Riu y la canalización de las aguas a la Edar de Almassora, con un plazo de ejecución de siete meses, se pondrá fin a años de promesas incumplidas por el PSOE y se garantizará el correcto tratamiento en la depuración de nuestro municipio», añadió.

El líder de los populares vila-realenses agradeció a la Generalitat «su total predisposición por solucionar este problema tras años de bloqueo del Botànic», con una intervención que permitirá, además, que el entorno del río Millars «mejore en parámetros medioambientales una vez las obras hayan llegado a su fin». Y reivindicó que «solo desde este verano la Generalitat ha destinado más de siete millones de euros en Vila-real en diferentes inversiones».

Tres mejoras para la ciudad

Tras la noticia de la adjudicación de las obras, que salieron a licitación en septiembre del 2019, el alcalde, José Benlloch, ya explicó que la eliminación de la depuradora de Vora Riu permitirá «tres cosas fundamentales». La primera es que abrirá la puerta a mejorar los accesos y las instalaciones de la Ciutat Esportiva Pamesa.

También posibilitará reforzar las redes de pluviales y combatir la inundabilidad; y dará alas a potenciar el desarrollo urbano para construir vivienda, para edificar casas unifamiliares en zonas urbanizables no programadas, como en el área del Madrigal.