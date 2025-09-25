Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asterio Ibáñez, nova 'mà dreta' de Benlloch com a cap de gabinet d’alcaldia en Vila-real

El jove socialista, que és el secretari de Joventut i Diversidad LGTBI+ dins l’executiva municipal del PSPV, substitueix en el càrrec a Darío Nieto

Asterio Ibáñez Forcada (i) és el nou cap de gabinet de l'alcalde, José Benlloch.

David Donaire

Vila-real

Canvis interns en l’organigrama de l’equip de govern (PSPV i Compromís) de Vila-real. El jove Asterio Ibáñez es converteix en la nova mà dreta de l’alcalde, José Benlloch, després de ser nomenat com a cap de gabinet d’alcaldia.

Enginyer d’organització industrial, fins ara treballava en la planta d’Amazon a Onda. A més, és secretari de Joventut i Diversidad LGTBI+ dins l’executiva municipal del PSPV-PSOE.

«Ara és moment de treballar per la meua ciutat. O millor dit, el poble on em vaig criar. Per un projecte en el qual aconseguim la nostra desitjada Vila-real del 2035», va publicar per les seues xarxes socials.

Substitueix en el càrrec a Darío Nieto, que passa a ser coordinador de Territori i Agenda Urbana.

