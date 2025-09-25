Benlloch denunciará a la Generalitat si no devuelven a Vila-real 1,5 millones de la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Vila-real llevará al Consell a los tribunales si la Administración autonómica no les devuelve 1,5 millones correspondientes a la tasa de residuos, tal como adelantó este jueves el alcalde, José Benlloch, en el pleno.

«De ese coste que tenemos que pagar nosotros por las basuras en este pueblo, hay dos nuevos impuestos en la ley que se dicen tasa de vertedero y efecto invernadero. La Generalitat ha pedido recaudar ambos, pero la legislación marca que tienen que estar destinados 100% a este tipo de cuestiones (a mejorar el tratamiento de residuos) y a nosotros no nos han devuelto ni un euro», reprochó el primer edil.

De momento, el alcalde anunció que va a hacer una «reclamación previa» al president, Carlos Mazón, para solicitar que le justifique dónde está ese millón y medio de euros que «en los últimos años le ha pagado el pueblo de Vila-real en esas tasas». De no retornarlos a las arcas municipales, reiteró su intención de demandar al Consell.

Benlloch hizo estas declaraciones durante el debate sobre el punto del pleno en el que aprobaron la rebaja del IBI de un 3% cara al 2026. Salió adelante con los sí del equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís), Vox y el concejal no adscrito (Manu Rubert). El PP fue el único que votó en contra.

Otra foto del pleno de este jueves. / Mediterráneo

Explicaciones de voto: PSPV

Por orden de intervención, la concejala de Hacienda, la socialista Sabina Escrig, fue la que introdujo el punto y explicó que esta reducción del IBI se suma a la que hicieron el año pasado del 2% para ayudar y compensar a las familias ante «el gran esfuerzo» que deben realizar por la tasa de residuos, que «viene de una directriz europea». «Nos gustaría poder bajar la contribución mucho más, pero las circunstancias de este Ayuntamiento son muy diferentes a las de otros, ya que tenemos un carro lleno de piedras, que es el urbanismo del PP», argumentó Escrig.

Vox

Desde Vox, su portavoz, Irene Herrero, justificó su apoyo porque considera «muy extremo votar que no a una bajada del IBI por poco que sea» y tildó esta reducción del tributo de «ridícula».

Compromís

La vicealcaldesa, Maria Fajardo (Compromís), remarcó que esta disminución tiene un gran impacto en la ciudad. «Cada 1% de IBI que se baja equivale a 240.000 euros menos de recaudación para las arcas municipales y eso supone dejar de ingresar más de 1,2 millones en servicios directos que prestamos», esgrimió, a la vez que reiteró el compromiso del bipartito en «aliviar a las familias y empresas» mientras trabajan por hacer una tasa de basuras «más justa».

PP

Desde el PP, su portavoz, Adrián Casabó, defendió su no porque no pueden avalar «esta operación de maquillaje», que «no servirá para reducir la elevada presión fiscal». «La sufrimos por esa tasa de basuras impuesta por el PSOE de Sánchez que ustedes han aplicado de una manera injusta y desproporcionada. Es una reducción del IBI totalmente insuficiente dado ese basurazo que supone un aumento de entre 118, 39 y 224,95 euros por vivienda».

Por ello, propone que los vecinos paguen lo mismo que en 2024. «Es decir, una rebaja del IBI que compense realmente esa subida» y criticó que los «vecinos cada vez más paguen más por tener cada vez menos servicios» en la ciudad.

Réplica del alcalde

Como réplica, Benlloch recordó que el consistorio ha pasado de pagar por tratar las basuras 2,5 millones hace cuatro años a 5,5 millones ahora. «Si bajáramos más el IBI, quebraríamos el Ayuntamiento, lo arruinaríamos». Y afirmó que si el PP no hubiera gobernado en Vila-real, especialmente en la última etapa, podrían haber bajado el IBI «un 30%».

Plan de climatización en los centros educativos Otro de los puntos en los que hubo debate fue en la moción, impulsada por el PSPV, para exigir a la Generalitat un plan urgente de climatización en los centros educativos. Para rebatirla, Casabó (PP) hizo mención a un comunicado, enviado al consistorio por los directores de los 11 colegios públicos de la ciudad, en el que critican «el abandono» del Ayuntamiento ante «las carencias» que sufren estos Como respuesta, la concejala de Educación, Anna Vicens, explicó que hace unos días, junto a la responsable de Servicios Públicos, Maria Fajardo, se reunió con los directos, escuchó sus peticiones y les informó de que hubo un problema en el área de Contratación que imposibilitó que ese contrato de mantenimiento saliera a tiempo. «Pero la partida de 100.00 euros sigue ahí y, además, nos comprometimos a sacar otra licitación con más dinero», cerró.

Reconocimiento a policías

Otros puntos que se han aprobado en la sesión plenaria de este jueves son la concesión de la medalla a la constancia a los funcionarios de Policía Local que este año cumplen 25 años de servicio en el cuerpo: los agentes Sandra Felip, Pablo Albalate y Francisco Javier Giménez así, como al oficial Francisco Javier Pons.

Mejora del depósito del Camí Vell Onda-Castelló

También se ha dado luz verde la propuesta del edil de Territorio, Emilio M. Obiol, para sustituir las válvulas de reimpulso de agua industrial al depósito ubicado al Camí Vell Onda-Castelló, es decir, incluido en el proceso de modernización del PAI del nuevo clúster de la innovación cerámica Ciudad de Vila-real (carretera de Onda), por valor de 26.000 euros.