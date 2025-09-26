British School of Vila-real implanta el sistema Yondr y se convierte en un colegio libre de móviles

British School of Vila-real (BSVR) ha anunciado la implantación de una nueva política de teléfonos móviles que convertirá al centro en un espacio libre de dispositivos a partir de octubre, gracias al sistema Yondr, utilizado ya en miles de colegios de 35 países.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar el aprendizaje, la convivencia y la seguridad del alumnado, fomentando entornos de enseñanza más participativos y alineados con la normativa de la Comunidad Valenciana, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los centros educativos.

Otros colegios de International Schools Partnership (iSP), como el British School of Almería, el British School of Málaga y St. George’s Madrid, ya utilizan con éxito este sistema. Además, centros educativos de distintas comunidades españolas han comenzado a implantarlo recientemente, como un instituto de Vizcaya esta misma semana, con gran acogida entre familias y alumnado.

Así es la funda Yondr. / Mediterráneo

¿Cómo funciona Yondr?

Cada estudiante guardará su teléfono móvil en una funda Yondr asignada personalmente al llegar al colegio. El dispositivo permanece en todo momento bajo su custodia, pero no podrá utilizarse hasta que la funda se desbloquee al final de la jornada escolar. Este sencillo sistema garantiza que el alumnado conserve la posesión de su móvil, a la vez que se asegura un entorno libre de distracciones durante el horario lectivo.

Resultados positivos en centros de todo el mundo

De acuerdo con una encuesta realizada por Yondr a más de 900 colegios colaboradores:

• El 65 % observó mejoras en el rendimiento académico.

• El 74 % reportó una mejora en la conducta del alumnado.

• El 83 % destacó un aumento en la participación en clase.

• El 86 % percibió un impacto positivo en la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

La visión dede el colegio

“Las fundas Yondr ayudan a los estudiantes a concentrarse, reducen la ansiedad y fortalecen las conexiones personales. Se trata de respeto por el aprendizaje y el bienestar. Cuando las familias apoyan esta medida, envían un mensaje muy poderoso a sus hijos.”— Janine Phanariotis, Directora de British School of Vila-real

Por su parte, Olin Romer, Jefe de estudios de Secundaria de BSVR, añade: “Creemos que los móviles son herramientas útiles, pero también hemos comprobado que el aprendizaje y la convivencia mejoran cuando los estudiantes están plenamente implicados con sus profesores y compañeros. Con Yondr damos un paso más en nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia educativa a nuestro alumnado”.

Con esta medida, British School of Vila-real refuerza su apuesta por un modelo educativo innovador, en el que el desarrollo académico y personal del alumnado está en el centro.