El convenio de Vila-real con Huawei, en 'stand by': "Hay cuestiones muy discutibles y complicadas"

Otro de los asuntos que se coló en el pleno de este jueves en Vila-real fue, a preguntas del portavoz del PP, Adrián Casabó, el estado del acuerdo que el Ayuntamiento firmó con Huawei en el año 2019, que sigue en stand by y bastante aparcado a corto plazo.

«En su momento firmamos un convenio con Huawei y hay un debate, que no quiero incorporarlo a este pleno, pero creo que es algo que se escapa, pero sí he visto a la señora Ayuso haciéndose fotos en Madrid con esta empresa», respondió el alcalde, José Benlloch.

En su alocución, el primer edil lamentó el impacto por la irrupción del coronavirus. «Llegó un bicho y nos paró el mundo. 2020, 2021, 2022 y en 2023 las elecciones (municipales). Y lo de Huawei, que si a China, que si a América... Hay cuestiones que son muy discutibles y están complicadas».

Preguntado por el proyecto del observatorio sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, anunciado en 2019 y ligado a una ayuda que tenía que dar Huawei, Benlloch contestó que no se han olvidado de esta problemática: «Estamos esperando a contar con los recursos adecuados para activar y potenciar como toca la Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional (Emfebe), que, junto a la Unitat de Prevenció Comunitària (UPC), va a trabajar en las adicciones a los móviles».