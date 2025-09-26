Vila-real recuperará un refugio antiaéreo de la guerra civil situado debajo de la plaza del Llaurador

La concejala de Memoria Democrática, Sabina Escrig; y el edil de Territorio, Emilio M. Obiol, se reunieron este viernes en Vila-real con representantes de la empresa Comaypa, Ingeniería y Control de Calidad y con Carlos Valera, implicado desde hace tiempo en esta tarea, para valorar las acciones a acometer para recuperar un refugio antiaéreo de la guerra civil que se encontraba debajo de la plaza del Llaurador.

En un primer momento, analizarían la composición del subsuelo y, posteriormente, accedería algún dispositivo con cámara para comprobar el estado del refugio.

El equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) está especialmente interesado en la puesta en valor de este espacio porque está en la vía pública, a diferencia de otros que hay en la ciudad, y, en segundo lugar, porque se encuentra en uno de los puntos de la ciudad más transitados, al estar ubicado muy próximo al Estadio de la Cerámica.

¿Cómo lo descubrieron?

Más allá de los testigos, el consistorio sabe de su existencia porque durante la construcción del bloque de viviendas en la calle Ermita, una de las entradas salió a la luz. Sin embargo, en aquel momento la constructora tapió el acceso.

Durante la conversación entre los responsables municipales y el personal técnico, recordaron que la ciudad cuenta con otras dos infraestructuras de defensa pasiva en la avenida Cedre, justo en el edificio del colegio Cervantes, y en la zona de la escuela Pintor Gimeno Barón. La idea, indicaron Obiol y Escrig, es poder visibilizar las entradas en ambos espacios de forma parecida a la empleada con el trazado de la muralla que rodeaba la antigua trama de Vila-real.

Por su parte, el alcalde, José Benlloch, hizo hincapié en que las acciones previstas para difundir y hacer valer estas cuestiones de la historia reciente de la ciudad van más allá. «El origen y usos de las cuevas, los refugios y los túneles que tenemos bajo nuestros pies puede resultar muy interesante para el alumnado de la ciudad. Y sabemos que resultan muy interesantes porque incluso el escritor y profesor Ángel Gil Cheza, en su libro Pez en la hierba, incluye esta trama del subsuelo como parte de la historia», argumentó el máximo responsable municipal, quien recordó que el río Millars jugó un papel destacado en el diseño de estos espacios escondidos y reivindicó que el trazado fluvial a su paso por el municipio también cuenta con varias cuevas interesantes.

Benlloch agradeció también la tarea del concejal del Archivo, Santi Cortells, que realizó una compilación de la documentación respecto a los refugios que atesora Vila-real por todo su término.