Alerta en Vila-real: suspendidas las clases, actividades deportivas y culturales

Las clases se suspenden en los centros educativos de Vila-real por la alerta meteorológica este lunes, al igual que las actividades deportivas, lúdicas y culturales. El Ayuntamiento de Vila-real, notificada la previsión meteorológica por parte del Centro de Coordinación de Emergencias con alerta naranja para este lunes en Vila-real y roja a zonas del entorno, y tras la reunión, ha tomado la decisión "ante el peligro que puede suponer para la seguridad de las personas".

Los clubs deportivos están informando a través de sus grupos de Whatsapp y redes sociales de la suspensión de las clases extraescolares y entrenamientos previstos para este lunes.

Algunos colegios han comunicado ya al alumnado que, además de las clases, se cancelan reuniones, entrevistas y citas previstas.

Reunión de emergencia del Cecopal y decreto

El alcalde de la localidad, José Benlloch, ha dictado la siguiente resolución por decreto de alcaldía:

Suspender temporalmente clases, actividades lúdicas y deportivas durante la jornada del lunes, 29 de septiembre, en todos los niveles y centros educativos de la localidad, instalaciones deportivas municipales y centros culturales. Autorizar a los distintos departamentos municipales a ejercer sus funciones administrativas vía teletrabajo siempre que sea posible, y en atención a las especiales circunstancias de cada servicio público, que serán valoradas por los concejales delegados y jefes de departamento. Recomendar la suspensión de actividades en el resto de infraestructuras o servicios de la ciudad, en atención a las circunstancias de cada caso.

Comunicado por climatología adversa

Desde el consistorio han informado que se desaconsejan los desplazamientos en las horas con previsión de más lluvias. Vila-real, en concreto, estará mañana en alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.

Hoy, suspendido el concierto de la Coral Sant Jaume

Desde la Coral Sant Jaume de Vila-real han informado que tambioén suspenden el concierto previsto esta tarde de domingo, a las 19.30 horas, en el Teatre Els XIII. Y es que la situación meteorológica afecta ya a la zona de origen de la otra entidad participante en la actuación. Pronto anunciarán nuevas fechas.