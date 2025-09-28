Alerta en Vila-real: suspendidas las clases, actividades deportivas y culturales
La población está en alerta naranja por lluvias torrenciales y se cancelan actividades "ante el peligro que puede suponer para la seguridad de las personas"
La Coral Sant Jaume ha suspendido un concierto previsto para este domingo por las inclemencias meteorológicas en la localidad de origen de la otra agrupación participante
Las clases se suspenden en los centros educativos de Vila-real por la alerta meteorológica este lunes, al igual que las actividades deportivas, lúdicas y culturales. El Ayuntamiento de Vila-real, notificada la previsión meteorológica por parte del Centro de Coordinación de Emergencias con alerta naranja para este lunes en Vila-real y roja a zonas del entorno, y tras la reunión, ha tomado la decisión "ante el peligro que puede suponer para la seguridad de las personas".
Los clubs deportivos están informando a través de sus grupos de Whatsapp y redes sociales de la suspensión de las clases extraescolares y entrenamientos previstos para este lunes.
Algunos colegios han comunicado ya al alumnado que, además de las clases, se cancelan reuniones, entrevistas y citas previstas.
Reunión de emergencia del Cecopal y decreto
El alcalde de la localidad, José Benlloch, ha dictado la siguiente resolución por decreto de alcaldía:
- Suspender temporalmente clases, actividades lúdicas y deportivas durante la jornada del lunes, 29 de septiembre, en todos los niveles y centros educativos de la localidad, instalaciones deportivas municipales y centros culturales.
- Autorizar a los distintos departamentos municipales a ejercer sus funciones administrativas vía teletrabajo siempre que sea posible, y en atención a las especiales circunstancias de cada servicio público, que serán valoradas por los concejales delegados y jefes de departamento.
- Recomendar la suspensión de actividades en el resto de infraestructuras o servicios de la ciudad, en atención a las circunstancias de cada caso.
Comunicado por climatología adversa
Desde el consistorio han informado que se desaconsejan los desplazamientos en las horas con previsión de más lluvias. Vila-real, en concreto, estará mañana en alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.
Hoy, suspendido el concierto de la Coral Sant Jaume
Desde la Coral Sant Jaume de Vila-real han informado que tambioén suspenden el concierto previsto esta tarde de domingo, a las 19.30 horas, en el Teatre Els XIII. Y es que la situación meteorológica afecta ya a la zona de origen de la otra entidad participante en la actuación. Pronto anunciarán nuevas fechas.
