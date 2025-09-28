Benlloch rearma su equipo para impulsar la Agenda 2030 y captar fondos de la UE

El alcalde de Vila-real, José Benlloch Fernández, ha anunciado una serie de cambios en el organigrama de su gabinete. Unas modificaciones que responden a la necesidad de consolidar y avanzar en los proyectos fundamentales para la ciudad, en especial en la Agenda Urbana 2030, el impulso de la captación de fondos europeos y la gestión del bienestar emocional de la ciudadanía.

Tras casi un año desde la salida de Simón García Petit, quien fue coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento durante casi cinco años, el alcalde ha decidido reorganizar su equipo “para continuar con el impulso de la Nueva Vila-real del siglo XXI”. Las tareas de la vacante dejada por García Petit en el área de Urbanismo las asume Darío Nieto, quien hasta la semana pasada ejercía como jefe de gabinete del alcalde, asumiendo ambas funciones.

La transición hacia la Nueva Vila-real del siglo XXI

El proceso de transición que comenzó con la salida de Simón García Petit y la asunción de responsabilidades por parte de Darío Nieto ha sido clave para seguir avanzando en los grandes objetivos del gobierno local. “Durante este periodo, la Agenda Urbana, uno de los proyectos más importantes del mandato, no ha podido desarrollarse con la rapidez que se había previsto inicialmente.

El acuerdo de Gobierno firmado en julio de 2024, el conocido como pacto de la Llum de Tol, y la aprobación de presupuestos municipales a finales de agosto han permitido mejorar la situación de dificultades económicas heredadas de la gestión anterior del Partido Popular, lo que ha generado las condiciones óptimas para impulsar proyectos clave de la ciudad”, explica el máximo responsable municipal. Estos incluyen la modernización administrativa del Ayuntamiento, el proceso de estabilización de los funcionarios municipales y el proceso de captación de fondos europeos.

Así, Benlloch ha oficializado cambios en su gabinete para dinamizar y dar continuidad a los proyectos de la ciudad. Así, el abogado Darío Nieto Martín quien “ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo durante el último año”, deja su puesto de forma pactada y dialogada con el alcalde como jefe de gabinete para asumir la dirección de la Oficina de Planificación Estratégica de la Nueva Vila-real del siglo XXI, Horizonte 2030, en la que coordinará áreas clave como el Departamento de Urbanismo, la asesoría jurídica, la captación y gestión de fondos europeos, la Agenda Urbana, la promoción de la vivienda y el nuevo Centro Municipal de Promoción Económica (CEMPE).

"Darío Nieto ha hecho un trabajo excepcional durante este tiempo, asumiendo dos responsabilidades cruciales para el Ayuntamiento y nos ha permitido avanzar pese a las dificultades. Ahora, al finalizar una etapa de reajuste económico y presupuestario, podemos dar un paso adelante en la consolidación de la Nueva Vila-real del siglo XXI", ha indicado Benlloch.

A partir de esta reorganización, el nuevo jefe de gabinete del alcalde es Asterio Ibáñez, ingeniero de organización quien, tras finalizar un compromiso laboral previo, se ha incorporado al equipo de trabajo del Ayuntamiento. Benlloch ha destacado la importancia de contar con profesionales cualificados y comprometidos, y ha resaltado que “no se trataba de cubrir plazas vacantes por cubrir, era importante hacerlo con los perfiles y el momento adecuado”.

La apuesta por los jóvenes profesionales

El alcalde ha reiterado su compromiso con los jóvenes profesionales, ya que “siempre he apostado por ofrecer oportunidades a los nuevos talentos de la ciudad. En este sentido, el abogado Darío Nieto continuará su formación, finalizando actualmente un máster en Gestión Tributaria, un conocimiento que será crucial para su nuevo rol en la Oficina de Planificación Estratégica”.

Nieto, graduado en Derecho y abogado ejerciente, está finalizando un máster universitario en asesoría fiscal; su formación profesional está complementada con una sólida especialización en el ámbito del urbanismo valenciano, habiendo realizado cursos específicos en instituciones como el Colegio de Abogados de Valencia y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, también presenta formación relacionada con la gestión de subvenciones y smart cities.

En el plano profesional, ejerce la abogacía por cuenta propia, con especial dedicación en asuntos relacionados con el derecho bancario, hipotecario, registral e inmobiliario. Asimismo, ha desempeñado responsabilidades como jefe de gabinete en la Alcaldía de Vila-real, donde ha coordinado diferentes áreas municipales, destacando los departamentos jurídico y el de territorio, con especial implicación en expedientes de gestión y disciplina urbanística. Su experiencia se amplía con la dirección de la Oficina de Proyectos Europeos y Agenda Urbana de Vila-real, tras haber formado parte del equipo redactor del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de este municipio.

Con estos cambios, el equipo de gobierno de Vila-real busca seguir avanzando con firmeza hacia los objetivos de modernización y progreso previstos para los próximos años, mirando a la década de 2030 con optimismo y determinación.