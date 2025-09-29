La UNED suspende sus actividades presenciales este lunes por la alerta en Vila-real

Ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para este lunes, la UNED en Vila-real ha decidido cancelar todas las actividades presenciales previstas en su centro, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de seguridad y protección civil.

La medida afecta a cualquier actividad académica o administrativa presencial, incluida la apertura habitual del centro. No obstante, la actividad administrativa se mantendrá de forma telemática, garantizando la continuidad a través de las plataformas virtuales de la UNED, correos corporativos y comunicación telefónica.

La suspensión se limita a este lunes

Desde la dirección del centro se ha informado que la suspensión será únicamente por la jornada del lunes, salvo que se emitan nuevas directrices en función de la evolución del temporal.

La UNED Vila-real recuerda a su comunidad universitaria que puede consultar cualquier novedad en su página web oficial.

Asimismo, se recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a las actualizaciones a través de la página web de la UNED y de los canales de comunicación habituales del centro.