Vila-real acelera el plan estratégico para dinamizar el comercio de proximidad

El Ayuntamiento de Vila-real acelera el plan estratégico para dinamizar el comercio local. Con ese objetivo, el alcalde, José Benlloch; el concejal de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal; y el técnico municipal de esta área, Lluís Juan, mantuvieron el viernes una reunión para avanzar en el borrador del Pla Director del Comerç. Es una herramienta que consideran clave para reforzar y estimular el comercio de proximidad en la ciudad.

Siguiendo con los encuentros para acabar de perfilar este proyecto, la próxima semana prevén reunirse también con la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, y sus técnicos para abordar la nueva tasa de residuos, una cuestión capital que afecta directamente a los establecimientos y negocios locales.

«Estamos muy comprometidos con el comercio local y continuamos trabajando para darle el apoyo que merece, porque juntos hacemos que Vila-real siga avanzando», hicieron hincapié ayer fuentes del equipo de gobierno.

El estado de ejecución de este plan director salió precisamente a colación en el pleno del jueves a raíz de una pregunta del portavoz del PP, Adrián Casabó, que inquirió a Benlloch en qué fase se encontraba este plan director.

Además de anunciar que tenía previsto mantener una reunión sobre el tema, el alcalde respondió que llevan trabajando «durante todo el verano» en este asunto y que van de la mano de asociaciones y entidades del sector, como la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), la Cámara de Comercio y la Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de la Comunitat (Pateco). «Vamos a poner un documento muy ambicioso encima de la mesa», aseguró el munícipe.

Campaña de bonos comercio

Benlloch desveló que «pronto» va a salir la campaña de los bonos comercio, aunque le reprochó al portavoz popular que aún no saben los fondos que van a disponer del Consell. A raíz de una moción impulsada por el PP, el pleno aprobó en marzo aumentar en 200.000 euros la cuantía destinada als Vilabons. «En teoría la Generalitat iba a aportar 50.000 euros, pero a día de hoy no sabemos lo que vamos a tener porque aún ni han resuelto las ayudas. Nosotros hemos cumplido y hemos puesto el dinero, pero cuando salgan los bonos no habremos recibido ni un euro del Consell», recriminó el alcalde.