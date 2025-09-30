Vila-real adecuará el antiguo bingo el próximo año tras acabarlo ya de pagar

Vila-real adecuará el año que viene el antiguo bingo para que empiece a tener uso, a la espera de que a medio-largo plazo lo rehabiliten y pueda convertirse en la futura Casa de la Cultura de la ciudad.

Un paso fundamental cara a ese objetivo es que el Ayuntamiento ya ha acabado de pagar los 800.000 euros que ha costado su compra, después de que lo adquirieran en abril del 2023. El alcalde, José Benlloch, recuerda que los antiguos propietarios del edificio les dieron «mucho margen» para abonar toda la cantidad «en cuatro años» y celebra que pase a ser de titularidad municipal «sin endeudar a la ciudad y sin pedir préstamos».

«Nos encantaría disponer de tres millones de euros para hacer ya el Centre Cultural de Vila-real que queremos, porque estamos colapsados. Por desgracia, después de tantos años del PP en este municipio y tener entonces más dinero que nunca, Vila-real no tiene Casa de la Cultura», lamenta.

Por ello, anuncia que en el presupuesto del año que viene incluirán una partida para hacer «una limpieza y una adecuación mínima» hasta que puedan contar con el proyecto completo del centro cultural hecho. Benlloch deja claro que ese proyecto estará «pactado con las entidades culturales de la ciudad», ya que abrirán un proceso de participación para tener en cuenta las ideas y las sugerencias de las asociaciones del sector.

Fira de Nadal y local de ensayo

Mientras tanto, el alcalde muestra su intención de empezar ya a utilizarlo y pone como ejemplo lo que hicieron en el Gran Casino. Entre los posibles usos que le podrían dar al antiguo bingo, ubicado en la avenida del Cedre, Benlloch plantea que tal vez sería buen lugar para acoger la Fira de Nadal, al estar ubicado en un lugar céntrico y ofrecer resguardo por si llueve; o también como local de ensayos para las asociaciones, puesto que el inmueble está insonorizado.

Benlloch propone así abrir el edificio a la ciudadanía hasta que dispongan del dinero suficiente para acometer una rehabilitación integral. «Ojalá pudiéramos hacerlo ya y tener deuda cero como otros municipios cercanos, pero lamentablemente aquí no tenemos esa suerte», concluye.

El antiguo bingo dispone de una superficie de 1.150 metros cuadrados y fue construido en 1932, en una época en la que hubo un gran auge de almacenes de naranjas destinadas a la exportación.