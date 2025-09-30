Vila-real celebra el 9 d'Octubre amb activitats per a escolars i el veïnat: Tots els actes
La programació començarà el dilluns 6 d'octubre
L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística, ha organitzat una programació especial per a la festivitat del 9 d'Octubre, Dia del País Valencià, adreçada tant a la comunitat educativa com al conjunt de la ciutadania.
Els actes començaran el dilluns, 6 d'octubre, amb el tradicional Correllengua escolar, una iniciativa popular encapçalada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que recorrerà, durant tres dies, els centres educatius del municipi amb la flama, símbol de la defensa de la llengua i la cultura valencianes i que comptarà amb El cabàs de les paraules oblidades, un espectacle de la companyia Paraules d’aire que combina teatre i animació per a fer reflexionar l’alumnat sobre la riquesa del valencià i la importància de conservar el vocabulari.
El dimecres 8 d'octubre, la flama travessarà els carrers de la ciutat en una marxa cívica amb el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real i la companyia de teatre Paraules d’Aire que acabarà a la plaça Major de Vila-real on la professora i membre de Famílies pel Valencià, Reyes Aymerich, llegirà el manifest. I tot seguit tindrà lloc l’espectacle d’animació El cabàs de les paraules oblidades.
“L’Ajuntament, des de l’any 2015, ha donat un nou impuls a l’arribada de la flama del Correllengua a Vila-real amb una programació molt completa adreçada tant a la comunitat educativa com a la població en general, amb la col·laboració d’Acció Cultural”, ha indicat el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells.
A més, s’han programat dues iniciatives de cine i teatre en valencià per a joves. Així, l’alumnat de 1r de batxillerat dels instituts de Vila-real podrà gaudir de l’obra de teatre en valencià L’abraçada dels cucs, de Cactus Teatre (Paula Llorens i Sergio Caballero), el 8 d’octubre, a les 12.00 hores, a l’Auditori Municipal. Per a l’alumnat de secundària, s’ha organitzat la projecció de la pel·lícula L’àvia i el foraster, als Cines Sucre, el 10 d’octubre, a les 11.30 h
L’última de les activitats previstes és la Plaça del Camacuc, dissabte 25 d’octubre, a la plaça Major, que inclou la presentació del llibre Contes en valencià, de Júlia Cantavella; tallers i espais d’animació lectora i el concert de Trobadorets, una jornada organitzada per l’ACPV amb la col·laboració de Normalització Lingüística.
“Animem a tothom a què participe d’aquests actes al voltant del 9 d’Octubre, pel nostre poble valencià i per la nostra llengua que cal preservar i fomentar perquè es mantinga viva”, ha conclòs Cortells.
PROGRAMACIÓ de la Regidoria de Normalització Lingüística
6, 7 i 8 d’octubre – Correllengua escolar
- Arribada de la flama de la llengua als col·legis de Vila-real
- Espectacle d’animació: El cabàs de les paraules oblidades (companyia Paraules d’aire)
- Col·labora: Acció Cultural del País Valencià
Dimecres 8 d’octubre – Correllengua cívic
- 19.00 h – Cercavila des del carrer de Bayarri fins a la plaça Major
- Amb el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull
- Colla Gegantera de Vila-real
- Companyia de teatre Paraules d’aire
- A l’àgora de la plaça Major
- Lectura del manifest a càrrec de Reyes Aymerich, professora i membre de Famílies pel Valencià
- Espectacle d’animació: El cabàs de les paraules oblidades (Paraules d’aire)
- Col·labora: Acció Cultural del País Valencià
Dimecres 8 d’octubre – 12.00 h
- L’abraçada dels cucs (Cactus Teatre)
- Representació per a instituts a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Divendres 10 d’octubre – 11.30 h
- Projecció de la pel·lícula L’àvia i el foraster
- Per a instituts als Cines Sucre
Dissabte 25 d’octubre – Plaça Major
Plaça del Camacuc: aventures i lectura en valencià
- 17.00 h – Presentació del llibre Contes en valencià de Júlia Cantavella Soler
- A càrrec de Xus Sempere
- 17.45 h – Tallers i espais d’animació lectora
- 19.45 h – Concert de Trobadorets
- Organitza: Acció Cultural del País Valencià
