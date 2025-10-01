Abelles, arbres i idees verdes: Vila-real celebra el seu octubre més sostenible
L'Ajuntament de Vila-real ha organitzat una sèrie d'activitats durant el Mes de la Sostenibilitat, que es desenvoluparà al llarg de tot este mes
L’Ajuntament de Vila-real ha donat inici al 20é Mes de la Sostenibilitat, una cita ja consolidada que transforma el mes d’octubre en un punt de trobada amb el medi ambient, la consciència ecològica i la participació ciutadana.
Al llarg de tot el mes, la ciutat oferirà activitats per a totes les edats, des de tallers i cursos fins a plantacions d’arbres, teatre ecològic i la III Fira d’Agroecologia i Sostenibilitat. L’objectiu és avançar cap a un model de ciutat més verd, innovador i compromés amb les futures generacions.
Activitats destacades del Mes de la Sostenibilitat a Vila-real
- 9é curs d’Agroecologia i sostenibilitat, organitzat per Pankara.
- Campanya de reducció d’embolcalls en les escoles, amb més de 700 portaentrepans reutilitzables.
- Projecte LABELLAiVELLABELLA, una experiència sensorial per a descobrir el món de les abelles i la tasca dels apicultors.
- Plantació d’arbres al jardí de la Ciutat Esportiva Municipal, amb la col·laboració del voluntariat de Pamesa Grupo Empresarial.
- Concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible 2025, amb la participació de l’alumnat de 4t d’ESO.
- Presentació del banc i arxiu de llavors municipals, una aposta per la biodiversitat local.
- III Fira d’Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers, teatre i promoció del consum responsable de productes locals.
- Exposició “Canvi climàtic”, oberta tot el mes a la Fundació Caixa Rural.
Un futur verd per a Vila-real
La vicealcaldessa i regidora d’Agricultura i Medi Ambient, Maria Fajardo, ha destacat que el Mes de la Sostenibilitat és “un referent en educació ambiental i participació ciutadana que situa Vila-real com una ciutat compromesa amb el futur verd i amb la lluita contra el canvi climàtic”.
El programa culminarà el 28 d’octubre amb la gala del 20é Mes de la Sostenibilitat, on es lliuraran els Premis de la Sostenibilitat i es farà balanç de totes les accions realitzades.
Vila-real, ciutat referent en sostenibilitat
Amb aquesta programació, Vila-real reafirma el seu paper com a ciutat referent en sostenibilitat, educació ambiental i innovació verda. L’Ajuntament anima tota la ciutadania a participar i a sumar-se a les activitats, perquè cada gest compta per a construir un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- Boom' de tarjetas ciudadanas en Castelló. Aumentan un 54% en solo un mes
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- “No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado