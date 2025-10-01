Vila-real realizará este mes las obras para reducir la humedad en la piscina cubierta

Vila-real acometerá este mes las obras para reducir la humedad en la piscina cubierta Yurema Requena mediante la sustitución de los dos deshumidificadores. Unos trabajos que supondrán una inversión de 82.511,12 euros después de ser adjudicados a la empresa Clece FS, y los financiarán a través del plan Impulsa de la Diputación.

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, explicó en el pleno la intención de ejecutar los trabajos a lo largo de este mes, aunque defendió que desde que trascendió la problemática, a finales del 2023, han llevado a cabo medidas paliativas para reducir el grado de humedad del recinto acuático.

En concreto, un informe técnico sobre el estado de la piscina cubierta alertó, a principios del año pasado, de que una de las dos deshumectadoras llevaba sin funcionar desde hace varios meses y la otra tenía un grave deterioro.

Modificación del proyecto

El edil del área se mostró convencido de que podrán cumplir los plazos e instalar ambos aparatos en el tiempo marcado por la Diputación, si bien adelantó que deberán convocar un pleno para justificar los fondos del plan Impulsa y notificar a la institución antes de comenzar los trabajos. También dio a conocer que hay una modificación del proyecto, que es el cambio de ubicación de los deshumidificadores, pero «no varía ni el coste ni la unidad de ejecución».

Preguntado por el portavoz del PP, Adrián Casabó, si los trabajos implicarán no poder usar la piscina de forma temporal, Madrigal dijo que es «totalmente compatible» y las obras «no afectarán en el día a día» del uso de la instalación, por lo que «no cerrará».

Sin embargo, el edil del Partido Popular, Pablo Llopico, reiteró ayer en un comunicado que «un año y siete meses ha pasado desde que en febrero del 2024 nos dijeron que la reparación de los deshumificadores de la Piscina Yurema Requena era una obra urgente y a día de hoy todavía no se ha completado».

Instaladas en 1992

La piscina municipal cuenta con dos deshumectadoras que fueron instaladas en 1992 y han estado trabajando durante 32 años de forma ininterrumpida, lo que ha obligado a acometer muchas reparaciones tanto a nivel mecánico (bombas, correas o conducciones) como a nivel electrónico (placas, circuitos o temporizadores, etc.) hasta que ha llegado la fecha de no disponer de piezas de recambio.

Por ello, como aparece en la memoria del proyecto, sustituirán las deshumectadoras averiadas por unas nuevas capaces de extraer del aire una cantidad igual o superior, dada la gran afluencia de usuarios de la piscina durante la época invernal y al no poder tener controlada la humedad.

Hay que recordar que, junto a la renovación de la piscina cubierta, el otro proyecto al que el Ayuntamiento destinó la subvención del año pasado del programa de ayudas provincial fue la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Fundación Flors.