El Gobierno prioriza la nueva comisaría de Vila-real y ultima la dotación para construirla

«En pocos meses tendremos muy buenas noticias». Con estas palabras ha anunciado hoy el alcalde de Vila-real, José Benlloch, los avances y las previsiones del Ministerio del Interior respecto a la nueva comisaría de la Policía Nacional. Y lo ha hecho en el marco de los actos por la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, que se han desarrollado con una misa en la iglesia arciprestal y, posteriormente, con los discursos institucionales y entrega de medallas y reconocimientos en el salón de actos de Caixa Rural Vila-real.

En esta parcela, cedida por el Ayuntamiento de Vila-real y ubicada frente al Palau de JHustícia, se construirá la nueva comisaría de la Policía Nacional. / Josep Carda

En concreto, Benlloch ha señalado que el Ministerio de Hacienda tiene ya sobre la mesa el segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado que elabora el Ministerio del Interior y en el que se prioriza el edificio policial de Vila-real, y cuya previsión es que se dé el visto bueno a la dotación económica correspondiente antes de acabar el actual ejercicio, lo que permitiría poner en marcha «en breve» el proceso de licitación y adjudicación para acometer la construcción del inmueble que, como recordó el munícipe se ubicará en una parcela de 5.500 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, en el acceso sur a la ciudad, frente al Palau de Justícia.

Compromiso municipal

Al respecto, el primer edil vila-realense ha reiterado ante los profesionales de la Policía Nacional «el compromiso de luchar por unas infraestructuras para que podáis desempeñar vuestra labor con los medios que realmente merecéis. Un empeño que, me consta, comparten los responsables del Gobierno de España y del Ministerio del Interior, así como por la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el comisario principal jefe provincial de Castellón, Emilio Romero; y el inspector jefe de Vila-real, Pedro Ortín. Y prueba de ello es el importante refuerzo realizado durante los últimos años para dotar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía casi al completo".

Con todo, ha reconocido que "falta la ansiada y muy necesaria comisaría , para la que el Gobierno sigue dando pasos. Ya se ha redactado el proyecto y desde el Ayuntamiento la continuaremos reivindicando para que sea una realidad a la mayor brevedad».

Reconocimientos

Por su parte, el jefe de la comisaría de Vila-real, Pedro Ortín, se ha referido en su discurso a las personas y organismos a los que este año se ha elegido para reconocer su trabajo y colaboración con la Policía Nacional de Vila-real. A su vez, ha incidido en su agradecimiento a todo el personal, funcionarios y policías, que trabajan a diario para el buen funcionamiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En concreto, en el acto se ha entregado la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a los policías Óscar Arasil, Bárbara Mingotes y Roberto Ros. Además, se ha reconocido la labor de colaboración del Hospital de la Plana y del inspector de la Policía Local, Alfonso Monfort.