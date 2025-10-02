Vila-real activa la expropiación de los corrales del barrio Melilla para ampliar el jardín

El Ayuntamiento de Vila-real da un paso decisivo para mejorar el barrio Melilla con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del proyecto de expropiación de seis parcelas -antiguos corrales en ruinas- situadas junto al pabellón polideportivo y en las calles Xèrica y la Pobla Tornesa. La medida permitirá ampliar el jardín existente y destinar suelo a dotaciones públicas, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos de esta zona.

La hoja de ruta, redactada por la arquitecta municipal el pasado 8 de septiembre y aprobada por la Junta de Gobierno Local el 11 de septiembre, se encuentra ahora en fase de información pública. Los propietarios afectados pueden presentar alegaciones y, una vez resueltas, el proceso volverá a publicarse en el DOGV antes de iniciar la demolición de las construcciones y la urbanización del terreno. Desde el Ayuntamiento recuerdan que los plazos legales implican que la ejecución no será inmediata.

La actuación responde a la reclamación vecinal de eliminar antiguos corrales en ruinas que rodeaban la zona verde frente al pabellón polideportivo. La asociación de vecinos El Progreso había denunciado la peligrosidad, insalubridad y deterioro de estas construcciones, que también afectaban a la imagen del entorno.

Aspecto de las construcciones ruinosas situadas junto al pabellón polideportivo que el Ayuntamiento de Vila-real pretende expropiar este año para derribarlas, ampliar la zona verde y adecentar el espacio en el barrio Melilla de la ciudad. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En una visita al barrio, el alcalde, José Benlloch, reconoció el tirón de orejas que supuso para el Ayuntamiento la insistencia del vecindario y aseguró que la expropiación era la vía más eficaz para garantizar seguridad y estética urbana. El alcalde recordó que el suelo está calificado como espacio verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que algunos propietarios podrían presentar oposición.

El presupuesto municipal de 2025 contempla cerca de 300.000 euros para cubrir la expropiación, demolición de los corrales y adecuación del entorno. Con esta inversión, el consistorio vila-realense espera transformar la zona en un espacio seguro, accesible y agradable para los vecinos.

La intervención se enmarca en la iniciativa l’Ajuntament al Barri, que retoma la antigua estrategia l’Alcalde al Barri tras la pandemia y se adapta a las sensibilidades de los socios de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís. El objetivo es acercar la administración a los barrios.

Una vez completado el proceso administrativo y legal, se procederá a la demolición de los corrales y a la urbanización de las parcelas, consolidando así la regeneración de la zona del pabellón Melilla y mejorando los equipamientos comunitarios de Vila-real.